邱泰源投書韓媒介紹健保機制與成果 籲擴大台灣在WHO角色

台灣健保開辦30週年，衛福部長邱泰源投書韓媒介紹台灣健保運作機制與成果，呼籲擴大台灣在世界衛生組織（WHO）中扮演的角色，將台灣經驗協助改善國際衛生事務。

台灣自1995年開辦全民健康保險制度，整合不同職業身份的保險體系，至今納保率超過99.9%，實現全面健康覆蓋，並連續7年獲得全球資料庫網站（Numbeo）全球健康照護指標（Health Care Index）排名第一。

邱泰源介紹，台灣健保的財務運作採隨收隨付、自給自足的模式，並透過保費改革及菸品健康福利捐等補充財源，有效應對人口老化及醫療成本上升的財務挑戰，確保制度的穩定與永續。總統賴清德也在2024年提出「健康台灣」願景，包括提供長期照顧及安寧療護的一體化服務，落實在地安老，確保全方位全人全齡有尊嚴的健康照護，實現健康平等的真諦。

台灣在醫療衛生政策上的做法也符合WHO目標。WHO於2021年發布的2020-2025年全球數位健康策略文件中，提出加速發展及運用以人為本（Person-centric）的數位健康方案，以預防、偵測與應對傳染性疾病，建立相關基礎設施和應用健康數據以促進健康與福祉。

在這方面，台灣持續運用資通訊優勢建構具高成本效益及效率的衛生體系及服務，並積極推動AI輔助技術，以推動智慧醫療，自2008年引入醫療科技評估（HTA），以實證為基礎的政策決策促進新藥的快速納入健保，2023年首次納入基因及細胞治療藥品，開創精準醫療的先河。

邱泰源強調，台灣雖面臨政治挑戰，卻始終積極參與全球衛生事務，並致力於支持全球衛生體系。台灣健保的經驗也可為全球提供寶貴的借鑑，台灣未來將繼續與各國分享全民健康保險、財務管理與數位健康等領域的成功實踐，協助更多國家實現WHO的全球健康覆蓋目標。

他呼籲WHO及相關各方正視台灣長期以來的貢獻，採取更開放的態度和彈性，秉持專業及包容的原則，主動並務實地邀請台灣參加WHA及參與WHO主辦的會議、活動和機制，包括此刻協商中的WHO大流行病協定。