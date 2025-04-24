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中醫師公會全國聯合會力挺邱泰源 讚開拓中醫藥新藍海

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫師公會全國聯合會、中藥商全聯會力挺邱泰源，衛福部新增核釋藥事法第103條解釋令，有望為產業挹注新動能。記者廖靜清／攝影
中醫師公會全國聯合會、中藥商全聯會力挺邱泰源，衛福部新增核釋藥事法第103條解釋令，有望為產業挹注新動能。記者廖靜清／攝影

衛福部3月18日公告「經營中藥從業人員」的資格，新增核釋藥事法第103第2項後段「領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並開放中藥或藥學相關科系畢業生修畢中藥核心課程，且實習1年以上即可登記為中藥商。」新措施引發藥界反彈，認為放寬中藥販售資格會淪為「買藥像買菜」。

藥師公會主張，不論西藥還是中藥，都應該要由專業藥師管理，擔憂違法放寬中藥販售資格。中醫師公會全國聯合會今天召開記者會，力挺邱泰源為面臨萎縮危機的國內中藥產業注入強心針，理事長詹永兆表示，中醫藥在全民健康照護體系中扮演重要角色，尤其是疫情後發展「中西醫合作治療模式」，造福病患。

中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂表示，傳統中藥產業逐漸式微，根據衛福部的統計資料，列冊中藥商自94年至108年間，從1萬585家降到7771家，降低26.58%。依此速度推估，10年內剩不到3000家，產業看不到未來，下一代接棒意願低，傳統中藥行恐面臨斷炊。

謝慶堂強調，中藥商面臨人才斷層的危機，衛福部新增核釋藥事法第103條解釋令，有望為產業挹注新動能。這項制度強調專業能力與實務歷練，且申請者須完成專業中藥核心課程35學分，涵蓋藥材鑑定、炮製加工及儲存管理、藥理基礎、法規認識與經營實務等五大領域，有助於培育新一代專才。

中藥商全聯會名譽理事長馬逸才說，過去中藥行經營者多半是學徒出身，以及師徒傳承，但現在第二、三代接班人看不到前景，無法讓家族事業延續。政府祭出止跌計畫，中醫藥產業高度支持這項政策，透過法規制度與專業人才培育雙軌並進，可保障執業權利。

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系教授暨系主任張文德表示，中藥教育是知識的傳授、文化的延續，更是產業永續發展的基石。他強調，中藥產業鏈涵蓋從前端的農業種植到後端產品製造與行銷，每一個環節都需要專業人力投入。

中國藥學暨中藥資源學系為國內第一個、也是唯一以中藥為主的大學科系，因少子化、傳統中藥材行業式微，112年甚至決定停招。後來衛福部研議修改法規，該系改為減招，盼培育人才並延續中藥商文化。張文德說，畢業學生除了任職中藥廠、公部門，也擔任海關邊境管制，查驗攜帶入境的中藥材及中藥製劑。

張文德指出，中藥領域非常廣，人才培育的課程多元，從藥理論與應用到日常的藥膳，進行各種疾病防治和養生保健。他支持政府布建中藥人才培育藍圖政策，有助於提升中醫藥團隊的服務品質與量能，守護全民用藥安全與健康福祉。

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系教授暨系主任張文德表示，中藥產業鏈每一個環節都需要專業人力投入。記者廖靜清／攝影
中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系教授暨系主任張文德表示，中藥產業鏈每一個環節都需要專業人力投入。記者廖靜清／攝影

中藥 中醫 衛福部

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