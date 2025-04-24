減肥只吃雞胸肉快瘋了？三類肉安心吃 營養師提醒「4關鍵字」別碰

減肥只吃雞胸肉？營養師品瑄在Instagram發布影片分享「減重也能吃得高蛋白質低脂肉類」，讓你減脂同時不再單調！此外也整理了其他「一吃就爆卡」的部位，一起來看看吧！

品瑄在粉專「營養師品瑄」指出，許多人吃膩雞胸肉了，想吃別的肉換換口味卻越吃越腫，最終減了個寂寞。她補充其實減肥時還是有很多肉類可以選擇。

減重吃錯肉當心努力全白費：

第一類、豬肉類

豬里肌、豬後腿肉是好選擇。品瑄指出雖然乍聽之下，豬類好像很胖，然而這些部位都是中脂肉，熱量僅佔五花肉的三分之一。

第二類、牛肉類

品瑄表示牛腱、牛肚、牛後腿肉除了是好的蛋白質來源，還可以同時補充鐵、鋅等對身體非常重要的營養素。

第三類、魚和貝類

品瑄舉鱸魚、鮪魚、蛤蜊、牡蠣等食材為例，表示以上皆為低脂肉，有些富含油脂的魚類，如鮭魚都是屬於減重時需要的好油。

此外那些入口即化的肥滋滋肉品在減脂時千萬別碰，包含豬肉類的「豬五花、豬小排、胛心肉、松阪豬、蹄膀」，還有牛肉類的「牛小排、牛五花、牛腩、牛尾」以上都是超高脂肉，脂肪占熱量超過七成，由比蛋白質還多減肥時盡量少吃。

減脂期的外食族在菜單上看到「五花、霜降、三層 、嫩…」等名稱記得務必避開，品瑄提醒想要正確的減肥務必從選對肉開始！