臉部1狀況不是回春自帶腮紅！ 余皓然吐逾20年玫瑰斑治療血淚

「玫瑰斑」過往被稱為酒糟，症狀如臉部持續泛紅、濕熱、搔癢、皮膚粗糙乾燥等，在台灣盛行率約為1%至5%，好發女性。台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，若不及早治療，症狀可能加劇，不只影響外觀、皮膚損傷，更影響心理健康，成為人生難題。

藝人余皓然自曝，她在22年前出現玫瑰斑症狀，一開始還很開心，因為臉部泛紅，以為是回春，自帶腮紅效果，沒想到幾年後出丘疹才意識到問題嚴重，卻沒有就醫又誤用朋友給的類固醇，長期下來反而造成皮膚狀況惡化，才意識到正確診斷、及早治療的重要。

邱品齊說，玫瑰斑誘發原因多，包括遺傳、皮膚角質層受損、神經血管活性、甚至情緒、生活習慣、環境等會影響，如高溫或刺激飲食等。好發部位為鼻子、臉頰、下巴等；男女發生比例約為1比3。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會顧問黃幼鳴說，有些患者甚至會因血管擴張而產生微血管絲，或因皮脂腺與纖維組織增生而形成酒糟鼻。此外，少部分患者也會有眼部的症狀出現，像是眼睛及眼瞼發炎、眼部分泌物增多或乾澀等情形。然而，玫瑰斑常伴隨丘疹膿皰，容易被誤認為是過敏或青春痘，反而延後治療時間。

邱品齊表示，心理壓力及情緒也可能造成玫瑰斑症狀惡化，若患者合併有憂鬱、焦慮、失眠傾向，建議同步轉介身心科醫師來治療。此外，研究顯示玫瑰斑患者合併偏頭痛、高血壓及發炎性腸道疾病的盛行率較一般人高，因此治療時須考量全身性健康狀況，與醫師討論適合的治療方案。

治療上，邱品齊說，輕度玫瑰斑治療治療以外用藥膏，如抗發炎藥膏，若有合併蠕形蟎蟲則可考慮搭配抗蠕形蟎蟲藥物治療。中度則需搭配口服藥物，如四環素類抗生素或A酸，以抑制發炎並調控皮脂分泌。重度則要考慮雷射光電治療，或是注射肉毒桿菌素。

日常保養上，黃幼鳴建議，清潔選擇單純溫和、不含皂鹼的洗臉產品，並且選擇低刺激、無香精與酒精的產品保濕，在外使用清爽型物理性防曬品（如含二氧化鈦與氧化鋅），避免過度曝曬陽光。