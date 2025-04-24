毛小孩福音！提升寵物食品安全 農業部加嚴重金屬標準

寵物食品品質受毛小孩飼主關注，農業部今天宣布，加嚴寵物食品中重金屬汞的容許標準，從原先0.4ppm下修至0.3ppm，並同步增訂5種黴菌毒素容許標準量，確保寵物食品安全。

農業部今天發布新聞稿修正「寵物食品病原微生物與有害健康物質種類及安全容許量標準」。

根據法規，這次修正增訂5種黴菌毒素容許標準量，包含嘔吐毒素犬用2ppm、貓用5ppm；伏馬毒素5ppm；玉米赤霉烯酮0.2ppm；赭麴毒素0.01ppm及T2毒素貓用0.05ppm。

另外，也將重金屬汞的容許標準從0.4ppm加嚴至0.3ppm。

農業部動物保護司副司長陳中興告訴中央社記者，國際間對寵物食品中重金屬汞的管制越來越嚴，且近年農業部執行寵物食品檢查時，只要原料是來自於水產，重金屬含量都會比較高，因此這次加嚴重金屬汞容許標準，至於5種黴菌毒素容許標準量，也是依循歐盟等國際標準而增訂，

陳中興表示，後續將持續監測市售寵物食品病原微生物及有害健康物質，若檢驗結果確認違反前述標準，地方政府將依「動物保護法」規定，裁處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並依同法規定封存未出貨產品，命業者通知下游通路商下架該商品，並公開違規廠商名稱，確保寵物食品市場的安全與秩序。