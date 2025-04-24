北醫大攜手海員總工會 遠距醫療守護船員健康
台北醫學大學今天發布新聞稿表示，與中華海員總工會簽合作意向書，由北醫大體系提供全面且完整遠距醫療照護服務，讓在海上工作船員獲24小時零時差、零距離照顧，守護健康。
北醫大說，北醫大體系遠距醫療中心有專業醫護與設備完善Call Center平台，可提供遠距醫療服務。
總工會理事長章烈忠表示，船員長期航行中可能面臨慢性病管理困難、緊急醫療資源不足等問題，北醫大曾與航運公司合作，共同開發符合船員需求的數位健康照護解決方案，工會與北醫大合作，希望造福1.47萬名工會船員。
北醫大體系遠距醫療中心主任劉文琪表示，藉遠距醫療照護，讓船員就醫更便利、有多元選擇，總工會與北醫大遠距醫療服務團隊將依會員需求不斷精進，如建立遠距醫療平台，提供船員海上即時醫療諮詢與診療服務等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言