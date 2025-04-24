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北醫大攜手海員總工會 遠距醫療守護船員健康

中央社／ 台北24日電

台北醫學大學今天發布新聞稿表示，與中華海員總工會簽合作意向書，由北醫大體系提供全面且完整遠距醫療照護服務，讓在海上工作船員獲24小時零時差、零距離照顧，守護健康。

北醫大說，北醫大體系遠距醫療中心有專業醫護與設備完善Call Center平台，可提供遠距醫療服務。

總工會理事長章烈忠表示，船員長期航行中可能面臨慢性病管理困難、緊急醫療資源不足等問題，北醫大曾與航運公司合作，共同開發符合船員需求的數位健康照護解決方案，工會與北醫大合作，希望造福1.47萬名工會船員。

北醫大體系遠距醫療中心主任劉文琪表示，藉遠距醫療照護，讓船員就醫更便利、有多元選擇，總工會與北醫大遠距醫療服務團隊將依會員需求不斷精進，如建立遠距醫療平台，提供船員海上即時醫療諮詢與診療服務等。

北醫大

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