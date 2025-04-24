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腹瀉恐傷腎？醫提醒：拉肚子不是小事 「2族群」須特別注意

聯合新聞網／ 綜合報導
腎臟科醫師陳俊吉在臉書分享，他在短短一週內便接獲兩位因「拉肚子」而引發急性腎損傷的病例。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
腎臟科醫師陳俊吉在臉書分享，他在短短一週內便接獲兩位因「拉肚子」而引發急性腎損傷的病例。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

腹瀉看似只是腸胃不適的小毛病，但若長期忽視，竟可能造成嚴重的腎損傷。腎臟科醫師陳俊吉在臉書分享，他在短短一週內便接獲兩位因「拉肚子」而引發急性腎損傷的病例，提醒民眾務必提高警覺，尤其是兒童與長者，更要特別留意。

第一位病患是60歲男性，腹瀉持續兩天後到急診就醫，檢查發現肌酸酐升高至2.5 mg/dL，顯示腎功能受損。他平常少看病，健保卡記錄顯示僅有零星的感冒就診紀錄，這次因腹瀉導致腎功能異常。

第二位則是70歲女性，病情更為複雜。據家人轉述，她腹瀉持續達一週之久，且每天高達20次以上。雖然轉診至台灣醫學中心後腹瀉症狀自然緩解，卻因腎功能惡化需住院洗腎一個月，出院後仍需定期接受門診洗腎治療。醫師回顧她過往病史，發現她曾就診於三家不同醫院，並自行服用中草藥；去年五月的肌酸酐數值僅為1.4 mg/dL。

陳俊吉指出，腹瀉是「急性腎損傷（Acute Kidney Injury, AKI）」的重要危險因子，原因在於長期腹瀉可能導致脫水與電解質失衡，進而影響腎臟功能。不過，多數人對此認識不足，且常將腹瀉視為短暫不適而未積極處理。

陳俊吉特別提醒，小朋友與老人因身體調節能力較弱，更容易因腹瀉導致腎臟問題，務必謹慎對待這類症狀。一旦出現長時間或頻繁腹瀉，應及早就醫，避免病情惡化。

拉肚子 腎臟

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