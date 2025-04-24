日本飛台班機故障「54人不敢搭」 國泰航空出面說明

一名網友發文爆料，4/23日從日本名古屋出發，預計飛往桃園機場的CX531港籍航空班機，還未起飛時發生故障，經過地勤人員的1個多小時的搶修已維修完成，確認沒問題後就可起飛，但許多乘客仍擔心安全問題，並不願意搭乘此航班返台，也對航空公司後續態度很不滿，對此，航空公司做出回應，表示已經安排旅客入住當地飯店，24日會安排旅客返台，而此篇貼文現已被刪除。

一名網友在臉書社團《爆料公社》發文，港籍航空班機CX531昨（23）在名古屋機場故障，是「輪胎跟平衡的問題」，花了1個小時維修完成，卸載了經濟艙行李，但仍然有54名旅客有安全疑慮，不願意搭機返台，原PO爆料，航空公司的反應非常消極，不僅沒有提供餐食，只說明掃QR碼可以拿到證明，也沒表明這54人如何返台。

原PO質疑，飛機卸載了許多行李減輕重量才能飛行，如果飛機真的出事怎麼辦？是不是又要推卸責任給波音的維護指引？更何況台灣天氣如果不好，能否安全降落也是隱憂。而根據原PO透露的信息，此班機昨（23日）晚上10點已經安全抵達台灣，但這54名旅客還沒有後續消息，此貼文現已被刪除。

對此，航空公司回應，自名古屋飛往台北的CX531航班，因技術問題延誤起飛，航班已於當日晚間21時56分安全抵達桃園機場，並表示當下已經安排未登機的旅客入住當地飯店，今（24日）也會安排其他班機送他們返台，而卸載的行李也會跟著24日的同一般航空返台，對於此次事件對顧客造成的不便，深表歉意，並感謝旅客的理解與配合。