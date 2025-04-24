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和信醫院、北科大跨界合作 童子賢：推動醫學教育創新

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
和信醫院與國立台北科技大學今天簽署「醫家同行、醫心相伴—癌症病人與家屬和信心溫泉」合作備忘錄，和碩董事長童子賢（前排左2）、和信醫院董事長黃達夫（前排左3）、北科大校長王錫福（前排左4）等出席。圖／和信醫院提供
和信醫院與國立台北科技大學今天簽署「醫家同行、醫心相伴—癌症病人與家屬和信心溫泉」合作備忘錄，和碩董事長童子賢（前排左2）、和信醫院董事長黃達夫（前排左3）、北科大校長王錫福（前排左4）等出席。圖／和信醫院提供

醫療與科技結合是當今趨勢，和信醫院與國立台北科技大學今天簽署「醫家同行、醫心相伴—癌症病人與家屬和信心溫泉」合作備忘錄，雙方將合作增進醫病溝通工具，鞏固病人家屬支持系統，並改造醫護人員工作環境。和碩董事長童子賢具北科大傑出校友、和信醫院董事雙重身分，他表示，期待醫學與工業設計結合，推動醫學教育與創新，讓醫護人員獲得啟發。

這是北科大首次以大學社會責任（USR）計畫關懷癌症病人就醫及服務流程，將聚焦三大面向：一是推廣醫療人文關懷，二是建構病人支持系統，三是共創健康教育。北科大將以設計導向、科技創新、心理支持等方面，發揮實務研究型大學的專長，參與醫療場域改善與創新。

北科大校長王錫福表示，盼雙方合作落實「科技助人、知識回饋社會」人本信念，創造師生跨域學習與實作的平台，從大學端與醫療機構，共同回應民眾最真實的困難與挑戰，為社會帶來更多正向改變。

童子賢表示，台灣經濟成長，醫療技術與設備雖已進步，但在人性關懷與對生命的尊重上仍需提升，和信醫院董事長黃達夫創辦和信醫院，並推動台灣醫院應以病人為中心為醫療核心價值，強調人性關懷與尊重，認為「病人是人而非機器或物品」，和信醫院因此成為台灣人性醫療典範。

黃達夫表示，該院服務核心價值以病人福祉為依歸，將秉持共好共享共利精神，與北科大合作，盼藉醫療與教育跨界合作，擴大能量及服務視野，啟發更多療癒癌症病人和家屬心靈流程和方法，提升癌症病人就醫流程的溫馨感，「藉此加溫病人治療旅程，讓他們在面對生命中最大的挑戰時，始終能保持正能量而抗癌不懈！」

童子賢另提到，日本國民所得曾達高峰，後下滑至與台灣、南韓相近；阿根廷曾是全球第7富裕國家，現如今國民所得僅為我國2.5分之一；委內瑞拉國民所得曾高於台灣，現已大幅下跌，顯示社會福利與政策選擇對國家發展的深遠影響，社會福利並非從天而降，須審慎規劃，與產業發展配合。

「先進國家不見得能夠維持繁榮，產業方向、國家政策稍有不對，都可能導致經濟走下坡。」童子賢說，委內瑞拉因石油價格波動、左右派鬥爭，導致經濟崩潰，新任總統甚至需要俄羅斯部隊保護，為避免重蹈前述國家覆轍，自己近期勸告政界人士「應講求台灣和諧安定。」

北科大 癌症

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