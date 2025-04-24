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染帶狀疱疹誤信偏方塗藥、喝藥酒 桃市議長邱奕勝樂見帶狀疱疹疫苗補助計畫

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市議長邱奕勝現身說法，提醒市民別輕忽「皮蛇」帶狀疱疹。記者張裕珍／攝影
桃園市議長邱奕勝現身說法，提醒市民別輕忽「皮蛇」帶狀疱疹。記者張裕珍／攝影

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，發作起來病毒沿著神經皮節分布，發癢、疼痛總讓人苦不堪言。桃園市議長邱奕勝2021年間曾受帶狀疱疹所苦，右手反覆刺痛，夜晚難以成眠，幸好在接受醫師治療後好轉，他回憶當時一開始曾使用偏方，但效果不彰，建議出現帶狀疱疹前兆時就應該「先去就醫」，也要加強自身免疫力，別讓病毒找上門。

研究發現，帶狀疱疹好發於50歲以上成人、慢性病患者、癌症患者、自體免疫疾病患者、免疫力下降及曾罹患新冠肺炎等民眾。活化的病毒會沿著神經節所支配的神經擴散至皮膚表面，除了紅腫搔癢、長水泡，也會引發神經痛，痛感類似近針刺與火燒。

偏方藥酒無效 邱奕勝帶狀疱疹看醫生才好

從政多年的邱奕勝在2021年間罹患帶狀疱疹，當時跑行程時，右手掌包上層層紗布，引起不少民眾注意。他說，一開始右手刺痛，以為只是天氣變化，引發關節炎，沒特別注意，但一連痛了2天，「痛到晚上睡不著」，接著右手長出疱疹，才警覺不對勁。

「不要相信偏方浪費時間，看醫生才有效。」邱奕勝也以過來人經歷分享，當時染上帶狀疱疹時有聽取偏方，塗藥甚至喝友人送的藥酒，但喝完藥酒臉上長了很多粉刺，還是沒好轉，之後看了醫生，真正對症打針下藥，才逐步緩解。

不過，帶狀疱疹纏身當時仍讓邱奕勝飽受折磨，他說，因為長在右手，自己是右撇子，嚴重的時候，右手完全沒力，只能改用左手做事、吃飯，加上當時行程多、壓力大，晚上也因帶狀疱疹疼痛，都睡不好覺，整整瘦了五、六公斤。

雖然患病至今已3年多，邱奕勝坦言，帶狀疱疹病毒「中過的人還是會復發」，近年右手指處，仍不時會有小範圍起疹、發麻等後遺症，但好在是在手部，影響較小，有人是長在大腿、腰腹甚至臉部、眼袋，更為要命。

符合3條件 桃市民有條件補助帶狀疱疹疫苗

歷經了帶狀疱疹的「椎心之痛」，邱奕勝也深感健康的重要性，他說，畢竟從事民意代表、議長工作，忙碌作息難以改變，但有留意身體保健、補充B群、主動多接收健康方面的資訊與新知等。

近年繼新北市、台南市、嘉義市、嘉義縣、金門縣、澎湖縣、馬祖縣、苗栗縣、花蓮市、等縣市府都有提供特定對象全額公費接種帶狀疱疹的補助政策，桃園市政府衛生局今年4月份也宣布下半年有條件補助，特別的是條件設定與其他縣市不同，若符合年滿50、已簽署預立醫療決定書，且2024年接種過流感與COVID-19疫苗者，就符合帶狀疱疹疫苗補助資格。

邱奕勝肯定，桃市府這樣的政策相當不錯，雖然帶狀疱疹並非重大疾病，但也對健康、生活造成一定程度影響；他曾聽聞有的人帶狀疱疹長在眼部，甚至是耳朵裡，由於頭部神經比較複雜，對健康風險相當高，有了這樣的接種補助政策，可造福群眾。

邱奕勝也認為，對一般人來說，若沒有罹患過帶狀疱疹，不曾感受過這種錐心之痛，沒罹患過不會想去打，但其實只要在疲勞、抵抗力弱的時候，帶狀病毒就可能突然找上門，尤其現代人生活壓力大，聽過不少30多歲的人也會得到帶狀疱疹。

「推出疫苗補助政策也有提醒、宣導作用。」邱奕勝說，桃園市今年補助帶狀疱疹疫苗接種政策將上路，其他部分縣市也已先行推出，代表有一定需求性，站在議會立場相當支持如此德政，他也認為，無論接不接種疫苗，政策可提醒民眾多加注意健康。

路跑、空手道、跆拳道、象棋⋯議長盃促市民健康運動

桃園市議會重視促進全民健康，已連續15年舉辦桃園市議長盃路跑活動，去年分為21公里、11.5公里及4.5公里，吸引上萬名跑者熱情參與。邱奕勝說，不少民眾連年參加，甚至是攜家帶眷全家一起來，彷彿就像是親子日，活動會場總充滿歡笑活力。

邱奕勝也提到，議長盃不只路跑活動，還有空手道、跆拳道與網球項目，靜態部分還有象棋等，相當多元，都是希望民眾可以多運動、維持健康體態，像是中壢老人會每年也會舉辦議長盃長青桌球賽，鼓勵長輩們走出家門活動筋骨，越動越健康。

除了定期各項活動、盃賽，桃園市近年包括桃園、中壢、八德、平鎮、觀音等地都興建完成國民運動中心，鼓勵長輩持市民卡入館運動，今年在八德還有啟用北區青少年活動中心，結合科技元素，讓年輕人也能有創新運動體驗，對身心都是正向發展。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園 疫苗 邱奕勝

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