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扯！莒光號停車不當超出月台 今年已發生7起

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
莒光號，示意圖。圖／本報資料照片
莒光號，示意圖。圖／本報資料照片

台鐵又發生停車不當疏失，今中午一列莒光號停靠清水站上下客時，因停車位置不當，車廂超過月台一個車門，導致站務員須引導旅客從其他車門上下車，這已是今年以來第7起停車不當事件。

一列511次莒光號今中午12時10分行駛至清水站停靠，準備上下客，未料司機員停車位置不當，莒光號車廂一車門超出月台，導致台鐵站務員須引導旅客改從其他車門上、下車，511次莒光號因此延誤3分鐘發車。

這已是今年第7起停車不當事件，先前6件包含1月172次PP自強號因司機員錯認位置，導致最後一車未進車站；2月27日3258次區間車因路塞及ATP限速影響，車輛過站未停。

3月13日1204次區間車行駛至百福站時，司機因使用手機通話分心致停車位置不當，超出4節車廂，列車退行回停車位置；3月13日同一天，168次EMU3000型新自強號行駛至南港站，又因司機停車位置不當，列車車廂超出月台3車。

3月20日台鐵一列3157區間車也因司機注意力不集中，導致車輛過站未停；4月11日1181次區間車司機員自行刪除ATP停靠站，致停車位置超出月台。

運安會過往曾建議雙鐵駕駛室應裝設監視器，但工會反彈，交通部長陳世凱近日也數次表態，將與雙鐵溝通，朝駕駛艙內設置監視器方向執行，盼今年能落實。

位置 車位 車廂

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