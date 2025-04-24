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憂角色混淆！「醫助死亡」醫界反對聲大 專家：認同者再協助

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
已故知名體育主播傅達仁（中）喝藥的影片被公開，希望藉此推廣安樂死議題。本報資料照片
已故知名體育主播傅達仁（中）喝藥的影片被公開，希望藉此推廣安樂死議題。本報資料照片

台大公衛學院最新研究顯示，國人支持尊嚴善終，逾86%民眾支持末期病人尋求醫助死亡，但不論何種情境，醫療人員都持反對立場。台大醫院倫理中心主任蔡甫昌說，醫界反對原因包括擔心醫助死亡影響安寧緩和醫療推動，或導致非自願民眾選擇醫助死亡，以及醫師角色混淆，「從救死扶傷變成死亡醫師。」

已故知名體育主播傅達仁，生前倡議安樂死立法，赴瑞士接受醫助死亡，並拍攝紀錄影片，由醫師提供一杯致死藥品，他與家人道別後獨自飲下過世，引發許多民眾共鳴。

蔡甫昌表示，台灣民意支持安樂死、醫助死亡，民眾多次透過公民連署方式，提出立法訴求，但包括安寧緩和醫學會在內，多數醫界人士仍持保守態度。原因包括，擔心醫助死亡讓安寧緩和醫療無法觸及更多病人，減損推動已久的成效，或擔心少數民眾對醫助死亡立場形成壓力，導致病人非自願走上醫助死亡之路。

醫師也擔心角色混淆，蔡甫昌表示，若醫師可執行醫助死亡，病人面對醫師時，恐對其角色轉換產生懷疑，不知道醫師所做醫療決策，何時是在積極救治病人，何時開始協助病人死亡。國內安寧緩和條例已允許病人自然死，拒絕插管等維生醫療，但醫助死亡為病人主張「積極權利」，也有協助自殺疑慮，需有法律配套支持。

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森則說，各國趨勢對臨終安排均朝向自主權利方向發展，足見談論臨終、及死亡，不僅要關注醫療、倫理、法律層面，也是公共衛生議題，台灣民眾對醫助死亡支持度高，必須促進相關討論，才能達到死亡品質提升，讓面對不可逆狀態的病人，其權利受到充分保障。

蔡甫昌認為，台灣距離醫助自殺或安樂死立法還有一段路要走，原因包括衛福部因醫界反對，而未主動提出修法，立法委員自主提出修法，也要歷經許多討論時間，這在國內外皆同，不過，醫助死亡是公共衛生問題，民眾需求愈來愈強，醫界也應配合協助，未來應朝向讓認同醫助死亡理念醫師，可參與協助病人死亡，但不將其列為醫師必須執行的義務。

台大公衛學院教授陳端容說，醫師以行善、促進病人福祉為最高指導原則，國內醫療人員雖傾向以減輕病人痛苦，延續生命而非加速死亡，加上病主法限制醫師不可執行醫助死亡等原因，而反對醫助死亡，但個別醫師觀點，仍會根據其醫學專業、文化背景與個人信念而有所不同。

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