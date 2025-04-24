新北蝶戀季登場 5月走入初夏奇境花海與光影的夢幻樂園

2025新北河濱蝶戀季將於5月10日至25日在板橋蝴蝶公園舉行，以「初夏奇境」為主題，結合自然景觀與藝術創意打造六大展區。新北市高灘處指出今年以象徵自然共生的雙棲蝴蝶為靈感，種植15種蜜源花卉與灌木，呈現總面積約3100平方公尺大型雙蝶花海，並首度引進台灣原生植物強調生態保育理念，營造立體繽紛的花海地景。

活動最大亮點之一為兩座互動藝術裝置包括如蝶翩翩，以布、木與鐵打造蝶舞意象，由國際設計獎得主王宏亨與王品淮聯手創作。幻影泡泡則以可拍打變色的大型球體創造童話般視覺體驗。夜間光影裝置也將營造沉浸式感官奇境，讓遊客在白天賞花拍照、夜晚感受燈光流轉，展現人與自然共榮的藝術精神。