金高「源酒宇宙」再開掛！最終章「首席黑鑽源酒」展現醇厚之最

58白金龍「源酒系列」迎來最終的收官大作—首席黑鑽源酒，被譽為源酒系列巔峰神作、好評不斷。 (圖／黑松提供)

每次推出皆引發酒迷搶購的酒界傳奇58白金龍「源酒系列」今年迎來最終的收官大作—「白金龍上市63週年首席黑鑽版」(首席黑鑽源酒)。由黑松公司聯手金門酒廠，挑戰極限傾力精挑金城廠老窖、老甕源酒打造集系列大成的最終力作。極致醇厚的口感與豐富的層次命中酒饕的味蕾，凡是品嘗過的人皆驚艷不已、好評不斷，一致認為這款絕對是源酒系列巔峰神作，簡直就是「源酒宇宙」大開掛！

「源酒系列」，市場上唯一完整呈現金城老酒廠風味的系列酒款

58白金龍「源酒系列」以追本溯源為核心，溯源金酒初代酒廠、白金龍製酒起源之地「金城老酒廠」，重現遺失超過70載的密傳風味，從黑、灰、白源酒到海洋源酒，每一款都是一塊金城老酒廠的風味拼圖、各自獨具特色，是市面上唯一將金城老酒廠風味完整呈現的系列酒款，每次推出皆引發搶購。而去年掀起酒迷討論熱潮、擁有海島靈魂的「海洋源酒」，其帶有海鹽鹹香調性的風味和極佳的熟成效果，至今仍受許多酒迷喜愛。而這場溯源之旅的最終章—「首席黑鑽源酒」，以極致醇厚的口感、豐富的風味層次，將金城老酒廠的巔峰風味獻給所有酒迷們，也是收官之作的極致心意！

「首席黑鑽源酒」(左)甫推出即廣受好評、擁有海島型海鹽鹹香的「海洋源酒」(右)特別的風味與極佳的熟成表現，受到許多酒迷喜愛。 (圖／黑松提供)

「首席黑鑽源酒」極致醇厚，開瓶即系列巔峰

「首席黑鑽源酒」散發陳酒飽滿醇厚的香氣，堅果香、木質香、花香等多層次香氣疊加；入口的窖底糧香展現畫龍點睛之妙，口感厚重而不刺激，淡雅酸甜完美平衡。餘韻溫暖持久，多樣性氣味和細膩質感體現源酒系列的精髓，空杯留香的續航能力極強，品嘗過的人皆驚艷不已，一致認為這款絕對是源酒系列巔峰神作。

而如此極致醇厚的巔峰之作，來自挑戰極限、極其嚴苛的選酒標準，從歷史悠久的金城廠老窖、老甕源酒中精挑細選出珍稀酒液進行調和，使其可推出數量僅有黑源酒的一半不到，甫推出即在市場上掀起討論熱潮，酒迷搶購、收藏家們也虎視眈眈。「首席黑鑽源酒」也被認為是想蒐集金城老酒廠完整風味必收的最後一塊拼圖！

58白金龍「源酒系列」是市場上唯一可以完整品嘗金城老酒廠從初代到顛峰的系列酒款。 (圖／黑松提供)

收藏、送禮、投資，彰顯不凡品味

「首席黑鑽源酒」瓶身運用裂釉彩燒創新工藝，搭配古銅浮凸手感燙金，勾勒出金城老酒廠圖騰，展現尊爵非凡氣勢與溯源初心，把顏值拉高拉滿，裝瓶後還可持續熟成！不只滿足行家的收藏慾，及早入手可望坐等增值，送禮更能彰顯品味和心意！

「白金龍上市63週年首席黑鑽版」(首席黑鑽源酒)即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣；建議售價1,000元，實際庫存及價格依各通路為準。可以完整品嘗和收藏從初代到巔峰的金城老酒廠風味，僅剩這最後機會了！錯過不再的系列絕版夢幻逸品，你也心動了嗎 ？

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