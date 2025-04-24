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小孩咳不停！台東馬偕兒科醫師：當心是感染RSV病毒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東馬偕醫院兒科醫師魏佑慈，今天在醫院針對幼童感染呼吸道融合病毒（RSV），進行分析說明。記者尤聰光／攝影
台東馬偕醫院兒科醫師魏佑慈，今天在醫院針對幼童感染呼吸道融合病毒（RSV），進行分析說明。記者尤聰光／攝影

台東近日不少家長帶著小孩跑醫院，原本都以為只是普通感冒，經醫師診斷後，才發現得了呼吸道融合病毒RSV）。馬偕兒科醫師魏佑慈說，台灣每年約有1000個嬰幼兒感染住院。

魏佑慈指出，呼吸道融合病毒（RSV）對嬰幼兒來說，並非只是一般的感冒，嚴重時可能引發呼吸困難，尤其高風險族群而言，甚至出現細支氣管炎、肺炎、呼吸困難等重症併發症，不得不防。

呼吸道融合病毒全名為Respiratory Syncytical virus（簡稱RSV）。它的傳播途徑多為飛沫傳染，也可透過接觸傳染，潛伏期約2至8天左右。好發於6個月至2歲的嬰幼兒，感染後不會終生免疫。

目前正值秋冬與春季交替的呼吸道感染高峰期，近日就有不少家長發現小孩咳嗽流鼻水後，咳不停，以為只是感染一般感冒，帶去醫院急診檢查後，才發現中了呼吸道融合病毒，感到訝異。

「症狀就很像感冒！哪知是感染RSV病毒」劉姓家長說，自己1歲多的小孩前幾天發燒流鼻水，然後就一直咳嗽，不僅不吃奶，呼吸也變急促，她和先生趕緊帶去馬偕醫院治療，才獲得改善。

魏佑慈表示，目前針對 RSV感染並無特效藥物疫苗，但已有可用來預防感染的單株抗體，其中研發的長效型單株抗體（Nirsevimab）已在台灣引進，僅需施打一劑，即可提供長達5個月的保護力。

她說，Nirsevimab 尚未納入健保給付，需由家長自費施打，建議和醫師討論是否適合施打。治療主要以支持性療法為主，也就是針對寶寶的症狀來減輕不適、幫助身體自行恢復。

魏佑慈強調，除密切觀察寶寶的健康狀況，家長日常生活中也可以透過勤洗手、定期消毒物品、避免讓寶寶接觸生病的人，以及減少出入人多擁擠的場所，降低感染風險。

RSV 感冒 病毒

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