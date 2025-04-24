乳癌篩檢率不到4成 醫：篩檢是防治的第一步

乳癌高居台灣女性癌症發生率之冠，但根據衛福部2022年癌症登記資料顯示，符合乳癌篩檢條件的婦女，接受篩檢率卻不到4成，奇美醫院乳房醫學中心主治醫師蔡牧䤴呼籲，許多乳癌在初期並無明顯症狀，摸不到也看不到，因此篩檢是防治乳癌重要的第一步。

台南一名30多歲女子因無意間摸到左乳房硬塊，就醫檢查竟發現乳房腫瘤已達5公分，且合併左側腋下淋巴結腫大，切片化驗確診為標靶型乳癌（HER2）第二期；該名女子接受6次前導性化療加上雙標靶藥物治療後，成功抑制腫瘤，避免全乳切除手術，追蹤至今也無復發跡象。

蔡牧䤴表示，乳癌分型眾多，而第2型人類表皮生長因子受體（HER2）是影響乳癌預後與決定治療的重要因素，其中，標靶型乳癌約占所有乳癌20%至25%，不過對標靶藥物治療成效良好，但以往第2項標靶藥物未納入健保給付，大多數病人無法負擔如此龐大的醫療費用。

為提升乳癌病人存活率，衛福部去年12月起將HER2雙標靶藥物納入健保有條件給付，符合條件的病人每年可約節省藥費達129萬，預估受惠人數第1年至第5年共有854人至1279人。

蔡牧䤴指出，目前許多病人正在接受健保給付的雙標靶藥物治療，成效幾乎都相當良好，預期標靶型乳癌（HER2）的治療預後可望逐漸提升，存活率穩步上升；針對第2及第3期標靶型乳癌病人，若術前接受前導性化療搭配標靶藥物，不僅有助縮小腫瘤，更有機會可保留乳房。

蔡牧䤴呼籲，乳癌在初期並無明顯症狀，摸不到也看不到，為提升早期診斷率，衛福部自今年起擴大乳房攝影檢查補助，從45歲至69歲擴大到40歲至74歲，每2年可免費接受一次乳房攝影，且早期發現、早期治療，更能降低乳癌對生命的威脅。