快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

聽新聞
0:00 / 0:00

立委質疑「新疆紙皮核桃」未合法輸入 食藥署回應了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
由中國大陸輸入的「紙皮烤核桃」。記者賴昀岫／攝影
由中國大陸輸入的「紙皮烤核桃」。記者賴昀岫／攝影

由中國大陸輸入的「紙皮烤核桃」、「魔芋爽」等食品，是不少民眾喜愛的零嘴。立法委員林淑芬今天在質詢時提到，有不少未辦理輸入查驗的品項，除威脅國人健康也違反食安法；衛福部食藥署回應，委員提供的9件產品中，1件合法輸入、4件違反食安法、共裁罰12萬元，4件衛生局辦理；食藥署主動價購6件檢驗甜味劑，1件不合格，紙皮核桃產品的管理和其他食品一致，「可以輸入但必須經過申請輸入查驗」，符合相關規定才可以辦理輸入。

民進黨立委林淑芬今天在質詢時，拿出2包來自新疆的紙皮烤核桃，並表示辦公室2月3日發文給食藥署，要求查明大量在網路販售、未辦理輸入查驗的新疆紙皮烤核桃，除造成國人健康風險，也違反食安法，要求食藥署詳查並要求業者下架，並在30天內回報開罰狀況。

林淑芬表示，食藥署3月14日回覆有價購6件，確實有1件添加不合格食品添加物，並表示這是電商平台，交由地方衛生局依法查察，「好像這件事就沒了」，食藥署長姜至剛說，該件不合格品項裁處6萬元，由於電商平台有提供廠商資料、要求平台應下架。 

姜至剛進一步指出，會以網路爬蟲監測違規關鍵字，違規者都會請平台24小時內下架；林淑芬說，前幾天在網路賣場蝦皮上都還買得到，有很多未符合台灣法律的品項，「為了今天的質詢我還打開吃了一下，吃了以後覺得很噁心，但還是吃了、喝了3杯水」，認為邊境淪陷、違規產品長驅直入、沒有被阻絕於邊境，姜表示，「最近裁罰有點兇」，會透過輔導代替裁罰。

林淑芬直言，食藥署長不要打高空、唱高調，「你把這件事情管好就功德無量」，食藥署有預算進行輿情監測、以食安網路大數據剖析應用與風險管控及處理應變計畫，還有導入網路爬蟲及風險智能監控研發計畫、食品大數據的智能監控既風險偵測預警研究，但這些產品還是能在網路、夜市，甚至立法院福利社周邊都買得到，署長應該上緊發條，把風險降低就是最務實的。

針對中國大陸紙皮核桃，食藥署北區管理中心主任鄭維智說，委員2月8日提供9件產品，經函請平台提供刊登者資料，已於2月21日移請衛生局辦理，結果1件合法輸入、4件查獲違反食安法22、30條共計裁罰12萬、4件衛生局辦理中；另也主動價購6件檢驗甜味劑，1件不合格，函請平台提供刊登者資料後移衛生局，已裁罰3萬元。

鄭維智說，今年元旦至本月23日止，中國紙皮核桃報驗8批、總量達4萬9138公斤，檢驗4批均符合規定；紙皮核桃產品的管理和其他食品一致，可以輸入但必須經過申請輸入查驗，符合相關規定才可以辦理輸入。

立委林淑芬直言，食藥署對於食品議題，「不要打高空、唱高調」。記者賴昀岫／攝影
立委林淑芬直言，食藥署對於食品議題，「不要打高空、唱高調」。記者賴昀岫／攝影

網路 衛生局 食藥署

延伸閱讀

變色疫苗、小鼠亂竄都是國光潭子廠 邱泰源上午才知情

影／林淑芬罵臭俗辣 黃國昌：民進黨政治向下沈淪

批林淑芬罵「臭俗辣」像小混混 黃國昌：3字送給賴清德？

民眾黨提「重啟核三、移轉投票公投」 朝野立委激烈交鋒

相關新聞

影／每年20件意外落軌有對策了 台鐵1.5億設月台門 明年3月啟用

台鐵落軌事件頻傳，為提升候車安全，台鐵目前在高雄車站增設1組「纜繩式」月台門試辦，預計今年底前將完成第2月台2B股道的月...

今晚起有感轉涼！明天、周六天氣最差 北部低溫再探「1字頭」

未來1周天氣相當不穩定，中央氣象署預報員官欣平表示，受到鋒面和華南雲雨區接連不斷的影響，雖然有一天半空檔，但是預報上有不...

電車線掉落 台鐵七堵-汐止西正線封鎖搶修 列車延誤

台鐵又出狀況，台鐵公司表示，今天上午7時53分，七堵站-汐止站間西正線因五堵貨場附近電車線斷落，該區間斷電封鎖搶修，目前...

憂生不如死 台大研究：逾86%民眾支持末期病人醫助死亡

高齡化趨勢民眾餘命延長，加上醫療科技進展，病人進入生命末期，仍可以呼吸器、鼻胃管等維持生命，許多病人長期痛苦、失能或無尊...

健保擴大3癌別免疫治療 病友年藥費最多年省247萬元

健保署日前免疫治療用在我國發生率前3大癌別，肺癌、大腸癌即汝愛。健保署藥品組組長黃育文表示，「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」...

新北蝶戀季登場 5月走入初夏奇境花海與光影的夢幻樂園

2025新北河濱蝶戀季將於5月10日至25日在板橋蝴蝶公園舉行，以「初夏奇境」為主題，結合自然景觀與藝術創意打造六大展區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。