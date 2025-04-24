立委質疑「新疆紙皮核桃」未合法輸入 食藥署回應了

由中國大陸輸入的「紙皮烤核桃」、「魔芋爽」等食品，是不少民眾喜愛的零嘴。立法委員林淑芬今天在質詢時提到，有不少未辦理輸入查驗的品項，除威脅國人健康也違反食安法；衛福部食藥署回應，委員提供的9件產品中，1件合法輸入、4件違反食安法、共裁罰12萬元，4件衛生局辦理；食藥署主動價購6件檢驗甜味劑，1件不合格，紙皮核桃產品的管理和其他食品一致，「可以輸入但必須經過申請輸入查驗」，符合相關規定才可以辦理輸入。

民進黨立委林淑芬今天在質詢時，拿出2包來自新疆的紙皮烤核桃，並表示辦公室2月3日發文給食藥署，要求查明大量在網路販售、未辦理輸入查驗的新疆紙皮烤核桃，除造成國人健康風險，也違反食安法，要求食藥署詳查並要求業者下架，並在30天內回報開罰狀況。

林淑芬表示，食藥署3月14日回覆有價購6件，確實有1件添加不合格食品添加物，並表示這是電商平台，交由地方衛生局依法查察，「好像這件事就沒了」，食藥署長姜至剛說，該件不合格品項裁處6萬元，由於電商平台有提供廠商資料、要求平台應下架。

姜至剛進一步指出，會以網路爬蟲監測違規關鍵字，違規者都會請平台24小時內下架；林淑芬說，前幾天在網路賣場蝦皮上都還買得到，有很多未符合台灣法律的品項，「為了今天的質詢我還打開吃了一下，吃了以後覺得很噁心，但還是吃了、喝了3杯水」，認為邊境淪陷、違規產品長驅直入、沒有被阻絕於邊境，姜表示，「最近裁罰有點兇」，會透過輔導代替裁罰。

林淑芬直言，食藥署長不要打高空、唱高調，「你把這件事情管好就功德無量」，食藥署有預算進行輿情監測、以食安網路大數據剖析應用與風險管控及處理應變計畫，還有導入網路爬蟲及風險智能監控研發計畫、食品大數據的智能監控既風險偵測預警研究，但這些產品還是能在網路、夜市，甚至立法院福利社周邊都買得到，署長應該上緊發條，把風險降低就是最務實的。

針對中國大陸紙皮核桃，食藥署北區管理中心主任鄭維智說，委員2月8日提供9件產品，經函請平台提供刊登者資料，已於2月21日移請衛生局辦理，結果1件合法輸入、4件查獲違反食安法22、30條共計裁罰12萬、4件衛生局辦理中；另也主動價購6件檢驗甜味劑，1件不合格，函請平台提供刊登者資料後移衛生局，已裁罰3萬元。