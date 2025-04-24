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健保擴大3癌別免疫治療 病友年藥費最多年省247萬元

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
健保署6月預計擴大「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」免疫治療擴大給付，預計有3400名癌友受惠。圖／聯合報系資料照片
健保署6月預計擴大「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」免疫治療擴大給付，預計有3400名癌友受惠。圖／聯合報系資料照片

健保署日前免疫治療用在我國發生率前3大癌別，肺癌、大腸癌即汝愛。健保署藥品組組長黃育文表示，「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」、「轉移性大腸直腸癌第一線」及「早期三陰性乳癌」免疫治療擴大給付，預計有3400名癌友受惠，將以癌症暫時性支付專款支付每年藥費約33億元，預計在6月上路。

黃育文指出，含pembrolizumab成分的吉舒達（Keytruda）在第三期臨床試驗中跟安慰劑組相比，在非鱗狀非小細胞肺癌第一線治療，可顯著延長整體存活期中位數11.4個月。在早期三陰性乳癌，也可改善術後病理學完全療效反應率達13.6%；在高微衛星不穩定性(MSI-H)或錯誤配對修復功能不足(dMMR)無法切除或轉移性大腸直腸癌第一線治療，延長整體存活期中位數40.8個月。

另外，含atezolizumab成分的癌自禦（Tecentriq）第三期臨床試驗，與bevacizumab併用含鉑化療組相比，延長整體存活期中位數4.8個月。黃育文說，為與國際指引接軌，健保署共擬會議通過擴大癌症免疫療法吉舒達及癌自禦藥品給付，增加癌友治療選擇。

黃育文說，符合給付條件非小細胞肺癌免疫製劑合併化療，約1591人至1930人受惠，患者可年省247萬元；三陰性乳癌免疫製劑併用化療，大約826人至897人受益，病人可年省172萬元；大腸直腸癌單用免疫製劑，預計265人至587人受惠，病患年省171萬元。

健保署署長石崇良表示，本次擴增給付的吉舒達及癌自禦品，健保署歷經多次與廠商協商，及針對合併使用的化療藥及標靶藥藥品進行協商，感謝在台製造的含pemetrexed化療學名藥派癌休（Pexeda）廠商台灣東洋以及伏肺瘤（Apeta）的永信藥品同意調整健保支付價，藉此強化我國藥品供應鏈韌性。

乳癌 健保署 肺癌

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