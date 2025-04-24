憂生不如死 台大研究：逾86%民眾支持末期病人醫助死亡

高齡化趨勢民眾餘命延長，加上醫療科技進展，病人進入生命末期，仍可以呼吸器、鼻胃管等維持生命，許多病人長期痛苦、失能或無尊嚴。不少民眾倡議安樂死立法，但各界意見分歧。台大公衛學院近期完成一項「醫師協助死亡（PAD）」研究，並登上國際期刊，研究結果顯示，不分情境均支持依著死亡的受試者比率達67.6%，支持末期病人醫助死亡者，高達86.2%。

醫助死亡與安樂死均是透過致死藥物，讓受苦病人加速離世，差別是安樂死全程由醫護執行，醫助死亡是醫師評估後，開立合適藥物與劑量，但病人最終必須自行服用藥物。台大公衛學院教授陳端容表示，以合法國家為例，醫助死亡通常僅限用於罹患末期疾病、承受無法緩解之痛苦，且具備決策能力的病人，不是醫師主動結束病人生命，而是讓病人在極端痛苦情境下，有自主決定的權利。

本研究對象包括一般民眾、醫護人員及照服員等，並設定三項情境，受試者填答是否支持該情境下，執行醫助死亡。情境一為末期且預期壽命有限，疾病無法治癒且病人身上有無法忍受的痛苦，如癌症末期，86.2%民眾支持可執行醫助死亡。情境二是雖不是疾病末期，但疾病無法治癒，且身上有無法忍受痛苦，如漸凍人等罕病，79.6%民眾支持可請求醫助死亡。

情境三則是病人嚴重喪失認知能力，且疾病無法治癒，也無改善方式，如極重度失智等，72.6%民眾支持可請求醫助死亡。前述三種情境均支持醫助死亡者，比率為67.6%。

陳端容說，研究細分同意醫助死亡受試者身分，發現20至39歲年輕民眾最支持醫助死亡，性別方面則是男性支持者較多，無宗教信仰者與第一線照服員，也傾向支持醫助死亡。醫療人員不論在任何一種情境下都不支持醫助死亡，這與醫療人員職業倫理、法律層面考量有關，且台灣長期推動安寧緩和醫療制度，強調醫助死亡以外的照護選項。

病人自主權利法保障民眾自然死權利，民眾可簽署預立醫療決定，在生命末期拒絕維生醫療。但研究顯示，台灣民眾對病主法認知不足。陳端容表示，受試者僅37.3%知道台灣推動病主法，且知道病主法的民眾，較不支持醫助死亡；支持醫助死亡者，則多不知道台灣已推動病主法。