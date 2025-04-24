快訊

收編怕生浪貓「餵肉泥秒變乖」她直呼撿到天使 眼尖網友卻發現真相不單純

川普：2至3周內重啟對等關稅 鎖定未達成協議國家

聽新聞
0:00 / 0:00

憂生不如死 台大研究：逾86%民眾支持末期病人醫助死亡

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大公衛學院近期完成一項「醫師協助死亡（PAD）」研究，並登上國際期刊，台大醫院倫理中心主任蔡甫昌（左起）、台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容、台大公衛學院院長鄭守夏及台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森出席記者會。記者林琮恩／攝影
台大公衛學院近期完成一項「醫師協助死亡（PAD）」研究，並登上國際期刊，台大醫院倫理中心主任蔡甫昌（左起）、台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授陳端容、台大公衛學院院長鄭守夏及台大公衛學院健康行為與社區科學研究所所長張書森出席記者會。記者林琮恩／攝影

高齡化趨勢民眾餘命延長，加上醫療科技進展，病人進入生命末期，仍可以呼吸器、鼻胃管等維持生命，許多病人長期痛苦、失能或無尊嚴。不少民眾倡議安樂死立法，但各界意見分歧。台大公衛學院近期完成一項「醫師協助死亡（PAD）」研究，並登上國際期刊，研究結果顯示，不分情境均支持依著死亡的受試者比率達67.6%，支持末期病人醫助死亡者，高達86.2%。

醫助死亡與安樂死均是透過致死藥物，讓受苦病人加速離世，差別是安樂死全程由醫護執行，醫助死亡是醫師評估後，開立合適藥物與劑量，但病人最終必須自行服用藥物。台大公衛學院教授陳端容表示，以合法國家為例，醫助死亡通常僅限用於罹患末期疾病、承受無法緩解之痛苦，且具備決策能力的病人，不是醫師主動結束病人生命，而是讓病人在極端痛苦情境下，有自主決定的權利。

本研究對象包括一般民眾、醫護人員及照服員等，並設定三項情境，受試者填答是否支持該情境下，執行醫助死亡。情境一為末期且預期壽命有限，疾病無法治癒且病人身上有無法忍受的痛苦，如癌症末期，86.2%民眾支持可執行醫助死亡。情境二是雖不是疾病末期，但疾病無法治癒，且身上有無法忍受痛苦，如漸凍人等罕病，79.6%民眾支持可請求醫助死亡。

情境三則是病人嚴重喪失認知能力，且疾病無法治癒，也無改善方式，如極重度失智等，72.6%民眾支持可請求醫助死亡。前述三種情境均支持醫助死亡者，比率為67.6%。

陳端容說，研究細分同意醫助死亡受試者身分，發現20至39歲年輕民眾最支持醫助死亡，性別方面則是男性支持者較多，無宗教信仰者與第一線照服員，也傾向支持醫助死亡。醫療人員不論在任何一種情境下都不支持醫助死亡，這與醫療人員職業倫理、法律層面考量有關，且台灣長期推動安寧緩和醫療制度，強調醫助死亡以外的照護選項。

病人自主權利法保障民眾自然死權利，民眾可簽署預立醫療決定，在生命末期拒絕維生醫療。但研究顯示，台灣民眾對病主法認知不足。陳端容表示，受試者僅37.3%知道台灣推動病主法，且知道病主法的民眾，較不支持醫助死亡；支持醫助死亡者，則多不知道台灣已推動病主法。

「研究結果反映多數民眾害怕生不如死，接受善終自主，對尊嚴死態度漸趨開放。」陳端容表示，台灣民意高度支持末期且無法緩解痛苦病人，有權利要求醫助死亡，且照服員對醫助死亡支持度高，反應照護者對同理長照者的痛苦，建議開放社會對話與溝通，並提升民眾對病主法認知程度，同時審慎面對醫療人員的倫理考量。

台大公衛學院教授陳端容表示，以合法國家為例，醫助死亡通常僅限用於罹患末期疾病、承受無法緩解之痛苦，且具備決策能力的病人，不是醫師主動結束病人生命，而是讓病人在極端痛苦情境下，有自主決定的權利。記者林琮恩／攝影
台大公衛學院教授陳端容表示，以合法國家為例，醫助死亡通常僅限用於罹患末期疾病、承受無法緩解之痛苦，且具備決策能力的病人，不是醫師主動結束病人生命，而是讓病人在極端痛苦情境下，有自主決定的權利。記者林琮恩／攝影

死亡 病主法

延伸閱讀

南投老人多長照需求增 暨大免費培訓照服員就近考照

圖表看時事／長照需求增 台灣陷「老老照護」困境…圖解居服員年齡層與男女比

館長愛犬大雄離世…曾嘆「牠殺了我一個小孩」 相伴12年含淚送別

薩摩耶長腫瘤被宣判安樂死 飼主一家不願放棄「輪流到醫院陪過夜63天」

相關新聞

影／每年20件意外落軌有對策了 台鐵1.5億設月台門 明年3月啟用

台鐵落軌事件頻傳，為提升候車安全，台鐵目前在高雄車站增設1組「纜繩式」月台門試辦，預計今年底前將完成第2月台2B股道的月...

今晚起有感轉涼！明天、周六天氣最差 北部低溫再探「1字頭」

未來1周天氣相當不穩定，中央氣象署預報員官欣平表示，受到鋒面和華南雲雨區接連不斷的影響，雖然有一天半空檔，但是預報上有不...

電車線掉落 台鐵七堵-汐止西正線封鎖搶修 列車延誤

台鐵又出狀況，台鐵公司表示，今天上午7時53分，七堵站-汐止站間西正線因五堵貨場附近電車線斷落，該區間斷電封鎖搶修，目前...

憂生不如死 台大研究：逾86%民眾支持末期病人醫助死亡

高齡化趨勢民眾餘命延長，加上醫療科技進展，病人進入生命末期，仍可以呼吸器、鼻胃管等維持生命，許多病人長期痛苦、失能或無尊...

健保擴大3癌別免疫治療 病友年藥費最多年省247萬元

健保署日前免疫治療用在我國發生率前3大癌別，肺癌、大腸癌即汝愛。健保署藥品組組長黃育文表示，「非鱗狀非小細胞肺癌第一線」...

新北蝶戀季登場 5月走入初夏奇境花海與光影的夢幻樂園

2025新北河濱蝶戀季將於5月10日至25日在板橋蝴蝶公園舉行，以「初夏奇境」為主題，結合自然景觀與藝術創意打造六大展區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。