影／每年20件意外落軌有對策了 台鐵1.5億設月台門 明年3月啟用

台鐵落軌事件頻傳，為提升候車安全，台鐵目前在高雄車站增設1組「纜繩式」月台門試辦，預計今年底前將完成第2月台2B股道的月台門設置，全長300公尺，總經費耗資1億4980萬元。台鐵總經理馮輝昇表示，若運作得宜，除高雄車站4股都會裝設月台門外，也會逐一擴展至其他車站，原則上以人潮較多、事故頻繁的大站優先，強化整體運輸安全。

去年12月21日台鐵在24小時內發生3起落軌事件，其中最離譜的是浮洲站發生旅客落軌後，警方花了近3小時搜尋，最後才發現該男子自行脫困後逃離現場，但該事件導致58列車累積延誤3200分鐘。近期板橋車站也有男子落軌，雙腿遭列車碾斷、僅剩皮肉相連。

考量旅客安全，台鐵今年2月在高雄車站第2月台2B股道設置1組月台門展示機，評估台鐵車種類型繁多，而高雄車站就高達14種，且各車站月台停靠環境不同，因此放棄高鐵或捷運常見的左右開啟式月台門，而是採「纜繩式」上下升降的月台門。

承攬廠商資拓宏宇工程師陳崇綱說，纜繩式月台門主要是由2個主立柱、一個平衡立柱、上導槽和鋼纜網所組成，鋼纜底部縫隙約13公分，能有效防止孩童、籃球、足球等物品穿越。月台門設置還包含警示燈、攝影機、月台監視器等。

陳崇綱表示，月台門須待列車完全停靠後才會升起，列車尚未停靠時，民眾超出黃線，系統就會亮起警示燈，並有「後退」警示音；運行時因有電力支撐，具耐衝擊性，可承受電動輪椅衝擊約200公斤，以時速每小時6公里衝撞不會落入軌道。

由於是纜繩式設計，陳崇綱說，甚至比一般固定的左右月台門更難攀爬，可有效阻攔民眾落軌；但遇到緊急事故時或停電時，月台門在沒有電力的支撐下，成人單手就能抬起20公尺跨度的月台門，不會害怕受困。

針對未來月台門的擴建，馮輝昇表示，台鐵平均每年10件落軌、20件意外落軌，高雄車站月台門是台鐵第1道月台門，若運作得宜，除會將高雄車站4股道全數設置月台門外，也會逐一擴展至其他車站，原則上以人潮較多、事故發生較多的車站優先，強化整體運輸安全。

至於民眾若任意破壞月台門是否有罰款？馮輝昇說，目前還沒有研議，但未來一定會有管理機制，預計在今年底提出，並搭配明年3月月台門啟用同步上路。