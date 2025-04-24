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新竹遶桐花4月26日登場 「客家寮」打鬥敘浪漫新體驗
2025「新竹遶桐花-來巨埔寮打鬥敘」桐花系列活動，訂於4月26日上午10點30分在新埔鎮巨埔農場正式啟動。伯公祭儀、巡寮打鬥敘、客家山歌、桐花舞蹈、浪漫管絃樂將輪番登場，縣長楊文科邀請大家共襄盛舉，享受新在地的春日浪漫和客庄風情。
楊文科表示，為讓來訪的遊客感受在地客庄文化信仰，用愛惜土地的心賞桐花，今年桐花祭邀請關西祖傳隴西八音團為今年桐花祭「伯公祭儀」揭開序幕，祭儀包括迎賓、淨身及祈福三步驟，藉由儀式表達客家人對天地的恩澤的感謝。
文化局指出，築夢舞集將在開幕時演出「靚靚春桐舞紛飛」行動環境舞劇，帶領貴賓漫步桐花山林，山歌王賴清元以優美的山歌組曲，為活動帶來濃濃的山歌風情，樂亮管絃樂團則以清新的音樂及精湛的琴藝，將帶領聽眾感受春桐的浪漫氛圍。不插電音樂會特別邀請金曲客家歌手劉榮昌與打幫你樂團帶來多元客家組曲，以及林傑雄與邱淳芬帶來十足客家韻律的山歌之美。
除了精彩的表演，文化局長朱淑敏說明，活動的特色之一，就是文化局結合在地團隊新竹縣新埔鎮巨埔社區發展協會，共同規畫新創「客家寮」裝置設計，經由巡寮就可體驗「客家童玩」、「生態教育」、「食農教育」、「生態教育」、「創意科學」。
文化局說，5月3日至5月4日在巨埔農場，還以迎花、尋花、花聚及花果四大主題，規劃了新竹遶桐花-「來巨埔寮打鬥敘」茶香文學行旅，邀請大家共下來新竹縣，漫步客庄遊桐花，體驗新竹縣的人文、古道、客庄文化及自然山林景色，一同感受「好客竹縣」的魅力。
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