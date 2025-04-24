嘉義逾千棵粉紅花旗木盛開 粉紅花海綿延不絕超壯觀

粉紅花旗木盛開！嘉義縣種植逾千棵粉紅花旗木，每年4、5月盛開美不勝收，今年受氣候影響較晚開花，竹崎阿拉伯粉紅村、竹崎親水公園才剛進入盛開期，目前是最佳賞花時機，從國道3號下交流道就可看見粉紅花海，吸引遊客出遊賞花，坐在樹下泡茶聊天，相當愜意。

義隆村長葉志紘說，今年農曆春節以後持續低溫，花旗木開花時間略為延後，目前粉紅花旗木進入盛開期，若沒下雨預計可盛開至5月15日。去年還嘗試種植金針花，今年有望順利開花，7千株金針花將在5月盛開，形成橘紅色地毯相當美麗，預計持續盛開至7月中。

粉紅花旗木盛開時期，白天適合出遊賞花，夜晚在燈光照耀下，也別有一番風味，遊客可自駕賞花，從國道3號下竹崎交流道進入166線道後，沿路逾千棵粉紅花旗木盛開，浪漫花海相當壯觀，阿拉伯粉紅村腹地不大，車子可停放台3線及166縣道路旁，再步行前往賞花。