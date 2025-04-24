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今晚起有感轉涼！明天、周六天氣最差 北部低溫再探「1字頭」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中部以北今天中午之前不定時有一陣一陣驟雨現象，下午到晚上中部地區慢慢轉乾，偶爾飄雨，至於北部和東半部降雨會延續。本報資料照片
中部以北今天中午之前不定時有一陣一陣驟雨現象，下午到晚上中部地區慢慢轉乾，偶爾飄雨，至於北部和東半部降雨會延續。本報資料照片

未來1周天氣相當不穩定，中央氣象署預報員官欣平表示，受到鋒面和華南雲雨區接連不斷的影響，雖然有一天半空檔，但是預報上有不確定性，出門要攜帶雨具備用。真正天氣好轉要等到下周二、周三之後。

中部以北今天中午之前不定時有一陣一陣驟雨現象，官欣平表示，下午到晚上中部地區慢慢轉乾，偶爾飄雨，至於北部和東半部降雨會延續。今天天氣比較好的地方在南台灣，特別是內陸還是會有高溫反應，溫度比較高、比較悶一點。

今晚到明天清晨北台灣又會開始逐漸有雨勢出現，官欣平表示，到了明天一整天是雨勢逐漸增加過程，今晚鋒面還是位在台灣附近，隨之而來是北邊高壓逐漸移動，因為高壓增強、南下，東北季風的影響會逐漸顯現。

官欣平表示，鋒面推進的過程中，鋒面慢慢要離開，會斷裂成兩個部分，所以台灣附近都還是屬於鋒面影響範圍。所以周五、周六，甚至到周日，台灣附近都是有鋒面在徘徊。

明天、周六都是華南雲雨區影響期間，官欣平表示，這兩天是未來1周天氣最不好的時候，當中伴隨雷雨現象。到了周六晚上、周日，天氣有希望好轉的現象，但是周日晚上到下周一又有另外一波鋒面通過，天氣比較不穩定。

降雨趨勢，官欣平表示，今天下午雨勢可能會趨緩，但是夜間、明天又有一波雨勢，主要是華南雲雨區影響，下雨最明顯時間點落在明天和周六上半天，各地降雨，尤其中部以北、宜花有較大雨勢發生，明天和周六特別是北海岸、宜蘭、花蓮北段，有可能局部大雨出現。

官欣平表示，華南雲雨區東移期間，有可能伴隨雷雨現象，離島的金馬澎也有雷雨表現，明天到周六雨勢偏大。

周六下半天開始華南雲雨區影響緩和下來，官欣平表示，慢慢進入到周日這天水氣還是比較多，但是相對之下有些趨緩。北部和東半部有降雨狀況，山區為午後陣雨。雖然緩和，天氣仍偏悶熱。

官欣平表示，很快在周六深夜開始，另外一波鋒面影響，雨勢再度起來，降雨區域擴及全台灣，中部以北雨勢比較顯著，會有陣雨或雷雨現象。當鋒面經過，會有一陣比較顯著的對流性降雨。鋒面過了之後，雨勢就會逐漸趨緩，下周二、下周三降雨區域縮減到宜花東，甚至花東、恆春半島一帶，中南部山區午後雷陣雨。整體鋒面影響趨緩落在下周之後。

溫度趨勢，官欣平表示，會下降的狀況大概是在明天、周六，今晚開始東北季風增強，但是影響範圍侷限在北台灣，白天高溫26度到明後天降到23、24度，中南台灣偏悶熱；夜間清晨各地低溫下降，北部可能只有19、20度低溫。東北季風影響到周六，周日之後北台灣明顯回升，從23度左右回到30度，相當悶熱。至於中南台灣持續悶熱，變化不大。下周鋒面過去之後，東北季風增強，又有低溫下降情況，比較屬於日夜溫差變化。

官欣平表示，今天、周日至下周一，金馬和台灣中部地區出現霧的機率大一些。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
中部以北今天中午之前不定時有一陣一陣驟雨現象，下午到晚上中部地區慢慢轉乾，偶爾飄雨，至於北部和東半部降雨會延續。本報資料照片
中部以北今天中午之前不定時有一陣一陣驟雨現象，下午到晚上中部地區慢慢轉乾，偶爾飄雨，至於北部和東半部降雨會延續。本報資料照片

東北季風 鋒面

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