藍眼淚大爆發！馬祖推「追淚追星」體驗限量200名

春夏交際，馬祖海域迎來藍眼淚大爆發，吸引大批旅客追尋夜海奇景。連江縣政府特別結合藍眼淚與滿天星空兩大自然奇觀，推出「追淚追星達人體驗活動」，從明日起至5月31日舉辦共8場，讓遊客以超值價格，深度體驗馬祖夜間美景。

活動由連江縣交通旅遊局主辦，活動場次時間為每晚7點半至9點，全程約90分鐘，由各島嶼的在地導覽達人領團，包含金牌解說員王永保、周治孝、藍眼淚達人鄭智新、攝影達人陳善澔及擅長在地故事講述的劉雅佩。每位參加者僅需繳交100元報名費，即可享有市價超過600元的完整旅遊體驗，包含專車接送、導覽解說、旅平險、報名贈品與活動紀念禮，活動限量200人，目前已開放線上報名（https://www.accupass.com/go/2025matsubluetears）。

交旅局指出，今年藍眼淚現象出現時機早、密度高，是近年少見的「大爆發」，加上春季氣候穩定，觀賞條件極佳。主辦單位期盼透過在地達人導覽，讓旅客不只是拍照打卡，更能深入認識馬祖海洋生態、地景與傳統文化。

除夜間活動外，馬祖春季白天也熱鬧非凡，4月限定「跳島大坵抽鹿角活動」同步開跑，凡購買前往大坵的船票即可獲得刮刮卡，有機會抽中鹿角造型髮箍或在地商家優惠券；另有「收服鷗霸採點活動」與「春遊馬祖集章送好禮」等多項旅遊行銷方案，只要完成指定任務即可兌換限量紀念徽章、戶外探險包及超人氣鷗霸捏捏球，數量有限，送完為止。

無法親赴馬祖的民眾也能在線上參與「坤坵許願沙灘圓夢活動」。即日起至4月30日，只要年滿7歲以上，不限國籍皆可上網填寫願望表單（https://forms.gle/sVtaXfZBHv7FCnWaA），就有機會獲得萬元圓夢金，本月主題「圓夢童樂」鼓勵民眾為自己或孩子實現夢想。