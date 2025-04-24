高鐵母親節4天疏運再加開、延後收班 周六凌晨0時搶票

因應母親節，台灣高鐵自5月9日至5月12日規畫為期4天的母親節疏運，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車。另外，即日起，11至20人的團體票，相同起訖站進出，可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票，享受24小時線上訂位、全年無休的購票便利性。

台灣高鐵自5月9日至5月12日規畫為期4天的母親節疏運，高鐵公司說，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車，南下3班、北上1班，以加強服務旅客返鄉需求。

高鐵公司表示，母親節疏運4天共提供704班次的旅運服務，其中包含5班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站，最晚至凌晨0時30分抵達，且均配置2節自由座車廂（11-12節），建議旅客可多加利用延後收班車次，或購票前先查詢高鐵企業網站公告之「疏運期銷售資訊」，以利行程規畫。

高鐵再加開車次將於4月26日周六凌晨零時起開放購票，高鐵公司表示，歡迎旅客多加利用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票。

此外，高鐵公司說，為鼓勵媽媽們參加團體活動、呼朋引伴搭乘高鐵出遊，即日起，團體票（11至20人相同起訖站進出）可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票，享受24小時線上訂位、全年無休的購票便利性。

團體內若包含敬老、愛心旅客，只要先至車站窗口完成註記即可使用；團體中全票旅客11人以上可享95折優惠，敬老、愛心及孩童旅客則適用全額票價5折的法定優惠。

此外，高鐵公司更祭出限時加碼優惠，凡5月1日至8月31日線上訂購團體票，於搭乘完畢後每筆訂單即贈「T-Shopping高鐵線上購折扣碼100元」，歡迎把握機會、揪團出遊。