一波鋒面雨帶進逼北台灣 粉專：台北、桃園即將下雨

今天持續受到鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠一波鋒面雨帶正在靠近北台灣，稍後台北、桃園有下雨機會，新竹、苗栗目前已在下雨。

中央氣象署說，鋒面通過，今天北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨；南部地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨；晚起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。

明天東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；北部及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

今天金門、馬祖及中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。