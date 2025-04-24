快訊

快訊／ChatGPT全球無預警當機進不去！上班族哀號：問問題沒反應

逆向行駛撞康橋環島車隊釀7生輕重傷 冷氣工遭羈押禁見

國民黨宜蘭縣黨部驚傳遭檢調搜索 罷免綠委領銜人全被帶走

聽新聞
0:00 / 0:00

一波鋒面雨帶進逼北台灣 粉專：台北、桃園即將下雨

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
一波鋒面雨帶正在靠近北台灣。圖／取自中央氣象署網站
一波鋒面雨帶正在靠近北台灣。圖／取自中央氣象署網站

今天持續受到鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠一波鋒面雨帶正在靠近北台灣，稍後台北、桃園有下雨機會，新竹、苗栗目前已在下雨。

中央氣象署說，鋒面通過，今天北部地區及金門馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨；南部地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨；晚起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。

明天東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；北部及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

今天金門、馬祖及中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。

金門 馬祖

延伸閱讀

鋒面徘徊！中部以北慎防雷雨 明起雨勢更大降溫明顯

苗栗、台中濃霧壟罩！能見度不足200公尺

苗栗濃霧 吳德榮：今起至周六雷雨突襲 防劇烈天氣

北部防短延時強降雨 今起漸轉溼涼 濃霧擾苗栗能見度差

相關新聞

今晚起有感轉涼！明天、周六天氣最差 北部低溫再探「1字頭」

未來1周天氣相當不穩定，中央氣象署預報員官欣平表示，受到鋒面和華南雲雨區接連不斷的影響，雖然有一天半空檔，但是預報上有不...

高鐵母親節4天疏運再加開、延後收班 周六凌晨0時搶票

因應母親節，台灣高鐵自5月9日至5月12日規畫為期4天的母親節疏運，經持續檢視旅客訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次...

電車線掉落 台鐵七堵-汐止西正線封鎖搶修 列車延誤

台鐵又出狀況，台鐵公司表示，今天上午7時53分，七堵站-汐止站間西正線因五堵貨場附近電車線斷落，該區間斷電封鎖搶修，目前...

一波鋒面雨帶進逼北台灣 粉專：台北、桃園即將下雨

今天持續受到鋒面影響，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，󠀠一波鋒面雨帶正在靠近北台灣，稍後台北、桃園有下雨機會，...

快訊／ChatGPT全球無預警當機！上班族哀號：問問題沒反應

OpenAI的ChatGPT日前推出的AI圖片生成功能後拉進更多新用戶使用，創造許多「吉卜力」、Q版貼紙及糖膠公仔等風格的生成圖片，但似乎也讓系統難負荷。就有網友今日（4月24日）在台灣時間早上9點30分發現ChatGPT官網（https://chatgpt.com/）無預警當機，釣出許多苦主紛紛回報災情。

藍眼淚大爆發！馬祖推「追淚追星」體驗限量200名

春夏交際，馬祖海域迎來藍眼淚大爆發，吸引大批旅客追尋夜海奇景。連江縣政府特別結合藍眼淚與滿天星空兩大自然奇觀，推出「追淚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。