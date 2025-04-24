五花肉氣墊、布丁膏你用過嗎？2025十大韓國彩妝新品牌

韓系彩妝新勢力！

說到韓國美妝，許多人到韓國旅遊時，第一站就是直奔當地美妝天堂Olive Young，從唇彩、氣墊到眼影盤買好買滿才肯打包回家！近年來，除了經典品牌如innisfree、3CE、peripera、Laneige持續熱賣，不少新興韓國彩妝品牌也紛紛登台，在屈臣氏、康是美、寶雅甚至設置專櫃，讓台灣消費者不必出國就能輕鬆入手最新韓妝話題商品。

不過，韓國新品牌百花齊放，究竟有哪些才值得關注？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查近一年（2024/04/16～2025/04/15）網路討論聲量，整理出近十年內成立、聲勢迅速竄升的韓國彩妝新品牌TOP 10，包括rom&nd、fwee、MUZIGAE MANSION、dasique、hince等人氣話題代表，帶你認識韓系美妝圈正在竄紅的話題新秀！

No.10 WAKEMAKE

WAKEMAKE是由韓國美妝通路巨頭CJ Olive Young推出的自有品牌，主打「實用與時尚兼具」的彩妝哲學，廣受韓國本地與海外年輕族群歡迎。品牌最為人稱道的是其超強色彩研發實力，尤其唇彩系列多次蟬聯Olive Young韓國唇彩銷售冠軍，有著「沒有找不到的唇色」之稱。

除了唇彩外，近年來眼影也逐漸成為人氣產品，像是「柔霧經典16色眼影盤」，以霧面質地為主、融合珠光與亮片質感，色選實用又高級，一盤就能駕馭多變妝容。另一話題商品「七彩戀霧口袋眼彩盤」，粉質細緻又持久，也深受眼妝控推崇。目前WAKEMAKE除韓國本地外，台灣康是美也有實體通路販售，成為韓妝愛好者不可錯過的開架選擇之一。

No.9 2aN

2aN是來自韓國的簡約質感彩妝品牌，以「喚醒每個人與生俱來的個性美」為理念，透過清透極簡的妝容風格，吸引一票追求自然妝感的年輕族群。雖然價格親民，但包裝與產品力媲美專櫃水準，成功打造出「輕奢感開架」的市場定位。品牌也於2023年9月正式登台，並由屈臣氏獨家販售，讓更多消費者能輕鬆入手這個韓妞愛牌。而代言人則找來韓國女團Red Velvet隊長IRENE助陣，優雅形象也讓話題度直線上升。

最受歡迎的商品之一是「Dual Cheek雙色腮紅」，左側澎潤色能修飾蘋果肌與眼下陰影，右側則作為日常胭脂營造自然紅潤感，簡單兩色就能輕鬆打造立體蘋果肌。另一熱門商品「水光陶瓷肌氣墊霜」則主打清透妝效與持久保濕，適合台灣濕熱氣候使用，妝感自然又不易脫妝。

No.8 AMUSE

AMUSE是近年備受關注的韓國純素彩妝品牌，自2019年誕生以來，以甜美色調、純淨成分與永續理念迅速擄獲年輕世代喜愛。AMUSE以「I AM Your LIFESAVER」作為品牌宗旨，強調無動物實驗，並以環保與安全為核心訴求，整體風格清新簡約。品牌找來韓國女團IVE成員張員瑛擔任代言人也進一步提升話題度，深受年輕人喜愛。其中唇彩是品牌主打，從「Dew Tint」到升級版「Jel-Fit Tint」皆以細膩水光、顯色飽滿與持久保濕受到青睞；氣墊粉底則因服貼妝感與光澤感表現優秀廣受好評。「Soft Cream Cheek」奶霜腮紅與近期推出的雛菊限定包裝，更進一步打中少女心。

No.7 MUZIGAE MANSION

MUZIGAE MANSION是近年韓國最具話題的新銳彩妝品牌，2022年創立，主打「消除日常無趣」，希望用美妝為日常注入驚喜。品牌風格走簡約前衛路線，強調純素配方、無動物實驗，不只成分乾淨，包裝設計也超有辨識度！爆紅代表作「Objet Liquid」唇釉，透明顏料罐造型一推出就攻佔社群；而黑色外殼的氣墊粉餅則因為外觀像被綁起來的五花肉，被網友暱稱為「五花肉氣墊」，也靠著輕薄貼膚、自然奶油光妝效圈粉無數。最近也有網友在Threads上分享「跑了四間屈臣氏才買到五花肉氣墊」，直呼是「平價版YSL氣墊」，更有網友狂推「比YSL跟迪奧好用」、「這個真的很火，要挑門市」、「上出來真的超美奶油肌」，帶動網路討論聲量高漲。

No.6 Dinto

Dinto是近年迅速竄紅的韓國小眾彩妝品牌，以文學為靈感、純素為理念，成為美妝市場中的一股優雅清流。產品多取名自Jane Austen、Zelda Fitzgerald等經典作家筆下角色，搭配低飽和色調與簡約包裝，呈現沉靜知性的氛圍，深受文青系女孩與上班族喜愛。全系列不僅採用純素配方，也堅持不進行動物實驗，品牌理念鮮明，也因此更受到關注。

最受歡迎的產品之一是水光唇釉，妝效偏水潤光澤但不會厚重油亮，網友表示「會染唇但超好卸」、「顏色真的很美，質地也舒服」。2024年推出的日本限定色號281曾帶動搶購熱潮，許多粉絲直呼願意特地飛去日本購買。近期代言人金秀賢因私生活爭議引發關注，Dinto迅速切割合作，也因此帶動品牌在社群上的討論聲量攀升。

No.5 hince

以自然氛圍妝為定位，hince擅長運用柔和、低飽和色彩打造氣質系妝容，特別針對亞洲膚色調配色系，妝感顯白又能修飾蠟黃膚況。品牌風格簡約高雅，產品包裝清新質感，深受韓國KOL與彩妝師喜愛。人氣代表作氣墊粉餅提供光澤與柔霧兩種選擇，兼具保濕與防曬功能，特別適合乾肌族群使用；另一話題單品「高光棒」，則以水潤膏狀質地打造自然緞光，不顯毛孔又能輕鬆提亮五官，被網友封為「媽生肌神器」。

2024年10月，hince也於台灣舉辦為期一個月的快閃活動，消費滿額就送ENHYPEN成訓聯名贈品、客製化鑰匙圈，吸引大批粉絲朝聖，現場排隊人潮盛況空前。許多人臨櫃體驗後表示「秒燒到眼影筆」、「hince真的很持妝但妝前保濕一定要做好」、「hince的唇膏還有水光棒真的是目前我最愛用的牌子」。

No.4 dasique

dasique由護膚品牌BY ECOM創辦人推出，是韓國近年人氣飆升的浪漫氛圍系彩妝品牌。品牌以「Blooming your own beauty」為理念，致力打造溫柔乾淨、花系色調為主的低飽和妝容風格。最具代表性的九宮格眼影「Shadow Palette」系列，以細緻粉質和實用配色打響名號，像是07 Milk Latte、11 Chocolate Fudge等經典色號長年熱銷，是彩妝新手與小資女的入門首選。此外，dasique也推出了果凍唇頰兩用膏、水彩腮紅盤等新品，也因造型可愛與實用性受到歡迎。

最近dasique更在韓國聖水洞開設快閃店，舉辦限時「裝到飽」活動，只要購買3萬或5萬韓元的袋子，在5分鐘內能裝滿且順利封口的產品都能帶走，在社群引爆話題。活動只到2025年5月6日，有計畫前往韓國的人千萬別錯過這波瘋搶機會！

No.3 TIRTIR

TIRTIR由美妝導師李宥彬於2017年創辦，主打敏感肌也能安心使用的「療癒系底妝」，成分單純、安全親膚。TIRTIR起初以保養品打開知名度，後來靠著爆紅氣墊「MASK FIT Cushion」一戰成名。這款氣墊特色在於高遮瑕、服貼又不沾口罩，紅蓋、黑蓋、粉蓋等版本對應不同妝效，深受亞洲消費者喜愛，特別是日本女生愛用到不行，還曾包辦日本Cosme大賞三連冠，不少人更是在用了一陣子後才發現TIRTIR其實是韓國品牌。網友也直呼「TIRTIR是神我已經說累了 」、「妝感我嚇到，超級貼超奶油」、「遮瑕度真的很好持久度」、「算是一顆滿適合台灣天氣的氣墊！」除了氣墊，品牌也陸續推出唇彩與保養品，穩穩建立高口碑路線。

No.2 fwee

fwee可說是近年韓國美妝圈最吸睛的Z世代人氣品牌，以「Smile Like fwee」為理念，希望讓女孩們的日常因為笑容而變得特別。粉嫩童趣的外型加上多巴胺感配色，讓人光是看到就心情好，深受韓國與全球年輕族群喜愛。而fwee最紅的明星商品絕對非「Lip and Cheek Mood Pudding Pot」唇頰布丁膏莫屬，軟綿綿質地像極了奶油布丁，疊擦起來暈染自然、水霧感十足。布丁膏還擁有超過30款色選，從冷色到暖色通通包辦，還能自由搭配玩出層次感，不少網友狂推「他們家很好看也很好用」、「當腮紅超顯色」、「買一送一用到愛上」、「飽和度低剛好適合打底，搭其他色更自然」。另一款「玻璃光感氣墊粉餅」也超有話題，在韓國Olive Young賣到缺貨，因拍上臉後可呈現韓妞最愛的光澤肌而被封為「水煮蛋神器」。fwee也於2025年正式進軍台灣，在台北信義A11與台中勤美誠品插旗開櫃，韓系女孩們不用再飛韓國，直接在台入手就行！

No.1 rom&nd

rom&nd成立於2016年，由韓國美妝YouTuber閔賽倫（Saerom Min）與婚禮企劃公司iWedding合作創立。品牌憑藉高顏值包裝、實用配色與親民價格快速打開市場，是近十年韓系彩妝代表品牌之一。初期靠「Juicy Lasting Tint」果汁唇釉系列爆紅，水潤妝效與不黏膩質地廣受歡迎，後續「Zero Velvet Tint」、「Blur Fudge Tint」等霧面系列也穩居熱銷榜，獲得網友高度評價「他的包裝都好美」、「包裝跟顏色都不錯」、「rom&nd太會出唇膏了」。除了唇彩，眼影盤「Better Than Palette」、氣墊粉餅「Nu Zero Cushion」也有亮眼表現，品牌亦透過聯名合作與社群經營穩定擴張，成功在亞洲與歐美市場建立高人氣。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年04月16日至2025年04月15日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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