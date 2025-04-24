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台東綠金「荖花」大飆漲1斤破4千

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東綠金產業之一的荖花，今年價格大飆漲，從去年1斤均價250元，今年農曆年後漲到1斤破4千元。記者尤聰光／攝影
台東綠金產業之一的荖花，今年價格大飆漲，從去年1斤均價250元，今年農曆年後漲到1斤破4千元。記者尤聰光／攝影

台東綠金產業之一的荖花，今年價格大飆漲，從去年1斤均價250元，今年農曆年後漲到1斤破4千元。不僅紅脣族只能省著吃，攤商也跟著受苦。農民表示，產量原本就少，加上寒害影響，價格年後居高不下，有機會飆破5千元。

荖花、荖葉是台東主要農作之一，因產量大、利潤高被稱為綠金，其中荖花過去價格多由中盤控制，因寡佔市場所以價格過往就維持較高單價，全縣荖花種植面積約81公頃，主要分布太麻里鄉、卑南鄉及台東市。

今年農曆過後，荖花價格如同搭火箭，不斷狂飆，1月分直接破千，就2千、3千、4千的漲，至今最高來到4280元；去年均價1斤250元，最高也只不過2千元上下，飆漲幅度驚人。盤商表示，沒辦法，沒貨可收，自然反應價格上。

「今年初寒流影響，荖花生不多。」荖花農說，栽種的人本來就少，產量一少價格就會漲，但沒想到會漲這麼多，現在他也沒得採。另檳榔攤業者說，荖花太貴了，根本沒辦法下手進貨，賣太貴顧客也不會買，只能吃包葉仔。

據了解，2011年荖花有到1斤5千元，最頂級的1斤6千元歷史天價，若持續量少不足，今年可望再來到5千元大關；有盤商表示，荖花要回穩，可能等到6月南部菁仔及荖花盛產後，價格才會降下來。

今天受到寒害影響，讓原本量少的荖花，價格農曆年後居高不下，有機會飆破1斤5千元。記者尤聰光／攝影
今天受到寒害影響，讓原本量少的荖花，價格農曆年後居高不下，有機會飆破1斤5千元。記者尤聰光／攝影

台東 寒流

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