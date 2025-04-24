中部以北周六前溼答答！賈新興：下周一又有鋒面影響

鋒面影響，中部以北降雨機率高。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，今天至周六受鋒面影響，今天彰化以北及宜花有局部短暫雨，南投及台東亦有零星短暫陣雨。明天台中以北及宜蘭有局部短暫雨，午後雲林以北及花東轉有局部短暫雨。周六，彰化以北及宜蘭有局部短暫雨，午後中南部山區及花東亦有零星短暫雨。

他說，周日，午後台中以北山區附近及宜花有局部短暫雨，台中以南山區亦有局部短暫雨。下周一受鋒面影響，嘉義以北及宜蘭有局部短暫雨，嘉義以南和花東亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周二，各地山區及高屏有局部短暫雨，午後嘉義和台南有局部短暫雨。下周三，午後竹苗以南山區及花東山區有零星短暫雨。下周四，午後山區有零星短暫雨。下周五，受南方水氣移入影響，屏東和南台東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東有局部短暫雨。下周六，高屏沿海有零星短暫雨，午後桃園以南山區、嘉義以南及宜花東有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。