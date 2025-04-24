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鋒面徘徊！中部以北慎防雷雨 明起雨勢更大降溫明顯

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中部以北及東半部上半天陰有短暫陣雨或雷雨，下半天降雨將稍緩和，逐漸轉陰或多雲有零星雨天氣。本報資料照片
中部以北及東半部上半天陰有短暫陣雨或雷雨，下半天降雨將稍緩和，逐漸轉陰或多雲有零星雨天氣。本報資料照片

今天仍受鋒面徘徊在台灣附近影響，不過，天氣風險公司天氣分析師薛皓天說，有逐漸減弱趨勢，並有東北風南下，預估中部以北及東半部上半天陰有短暫陣雨或雷雨，下半天降雨將稍緩和，逐漸轉陰或多雲有零星雨天氣。南部地區影響仍有限，為多雲時晴天氣，山區也可能有零星降雨機會。

氣溫方面，薛皓天表示，今天北部及東部因降雨及東北風影響，氣溫約21至29度，夜晚感受偏涼；中部氣溫約24至31度；南部因持續受西南風影響，中午時段氣溫仍偏高，整體約24至34度。

薛皓天表示，明天、周六將有新一波的鋒面或是華南雲雨區通過影響，嘉義以北及東半部皆有短暫雨或雷雨機會，但還是需注意有短時較大雨勢機會。西半部及東北部局部地區單點降雨量有機會達大雨等級，南部地區仍為多雲天氣，只有零星短暫陣雨機會，在山區附近機會較高。

明天開始東北季風增強南下，薛皓天表示，配合降雨，中部以北及東半部降溫明顯，北部高溫約24至26度，中部高溫約28至30度，南部高溫仍有29至33度，東半部高溫約25至28度，晚間華南雲系遠離，各地轉多雲或多雲時晴天氣，僅東北部仍有降雨機會。

周日東北季風減弱，氣溫明顯回升，薛皓天表示，各地天氣轉晴時多雲或多雲時晴，僅東半部為多雲有短暫陣雨機會，不過午後受熱力作用，有熱對流發展機會，山區及近山地區有短暫陣雨機會。

下周一將有另一波鋒面南下通過及東北季風增強影響，薛皓天表示，全台各地轉陰或多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，主要降雨為北部至中部沿海地區，偶有較大雨勢，局部地區單點有機會達大雨等級，南部在山區降雨稍明顯。

薛皓天表示，下周二受東北季風影響，中部以北為多雲時晴天氣，南部及中部山區因鋒面往南移動，上半天仍有短暫陣雨或雷雨機會，下半天降雨逐漸趨緩轉多雲時晴天氣。

本周天氣變化仍大，薛皓天表示，明天、周六降雨較多，外出要攜帶雨具。周日趨緩轉晴或多雲，下周一另一到鋒面快速通過，各地轉雨，持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 鋒面

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