苗栗、台中濃霧壟罩！能見度不足200公尺
中央氣象署發布苗栗縣、台中市濃霧特報，今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。
鋒面通過，中央氣象署說，今天北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨；南部地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨；晚起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。
明天東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫
陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；北部及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。
今天金門、馬祖及中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言