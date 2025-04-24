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苗栗、台中濃霧壟罩！能見度不足200公尺

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。圖為豐原。圖／取自空氣品質監測網
今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。圖為豐原。圖／取自空氣品質監測網

中央氣象署發布苗栗縣、台中市濃霧特報，今天金門馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。

鋒面通過，中央氣象署說，今天北部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨，中部地區有零星短暫陣雨；南部地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨；晚起東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼。

明天東北季風影響及華南雲雨區東移，北部、東北部及東部天氣較涼；中部以北地區及澎湖、金門、馬祖有短暫

陣雨或局部雷雨，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨；北部及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

今天金門、馬祖及中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。

今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。圖為三義。圖／取自空氣品質監測網
今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗及台中已或將出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度亦較低。圖為三義。圖／取自空氣品質監測網

東北季風 金門 馬祖

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