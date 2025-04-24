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苗栗濃霧 吳德榮：今起至周六雷雨突襲 防劇烈天氣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天鋒面在北部附近，北台灣及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。本報資料照片
今天鋒面在北部附近，北台灣及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率。本報資料照片

今晨苗栗有濃霧，中央氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，桃園及台中能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天鋒面在北部附近，北台灣及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，有劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨發生的機率；中南部仍偏暖，金馬及西半部易有局部霧。北部19至30度、中部22至34度、南部22至36度、東部20至34度。

明天、周六鋒面再南移，吳德榮說，中部以北、南部山區轉有局部陣雨或雷雨的機率，北台灣轉涼，南部氣溫略降；仍有劇烈天氣發生的機率。

周日鋒面遠離，吳德榮表示，天氣好轉，氣溫略升，午後仍有局部短暫陣雨。下周一另一鋒面快速移入，天氣再轉變，有局部陣雨或雷雨，氣溫略降。下周二至下周六天氣好轉，氣溫回升；各地晴時多雲，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。模式末期的模擬，不確定性大，應注意其最新的調整。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣溫 鋒面

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