北部防短延時強降雨 今起漸轉溼涼 濃霧擾苗栗能見度差

今天鋒面持續影響，水氣偏多，中央氣象署表示，北部、東半部地區及馬祖降雨機率高，尤其北部可能有短延時強降雨，局部有陣雨或雷雨出現，降雨間雖有空檔，不過雨勢來的快，去得也快，外出建議都要攜帶雨具備用，而其他地區降雨較緩和，中部地區有零星短暫陣雨，而南部則為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。

氣溫方面，今天北部及宜、花高溫約26、27度，中南部及台東則可來到30至33度，南部近山區仍有36度高溫發生的機率，沒下雨時感受較悶熱，晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼，低溫稍下降22、23度，其他地區為23至25度。

氣象署發布濃霧特報，今天金門、馬祖及台灣中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，桃園及台中能見度亦較低。

明天、周六東北季風影響，北部及宜蘭、花蓮天氣較涼，而低溫在周六清晨下降到20度左右，其他地區則為22至24度，搭配華南雲雨區東移影響，各地降雨機率偏高，並且雨區有擴大的趨勢；中部以北地區有短暫陣雨或局部雷雨，並且在北部及東北部地區有較大雨勢發生的機率，迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，南部地區亦轉為有零星短暫陣雨。

周日東北季風減弱，環境轉為偏東到東南風，北部及宜蘭高溫回升至29度左右；台灣附近水氣仍多，不過降雨範圍縮小、也更短暫，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫陣雨。

下周一另一鋒面快速通過及東北季風增強，各地天氣再度轉為不穩定的狀態；中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區降雨機率亦高。

下周二東北季風影響，各地為多雲到晴；水氣減少，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周三東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，天氣較涼，各地為多雲到晴，僅東部及東南部有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

下周四至下周六台灣附近為偏東至東南風的環境，各地大多為多雲到晴，東半部地區有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫陣雨。

今天金門、馬祖及周日晚起至下周一清晨中部以北地區易有低雲或霧影響能見度，離島交通往返注意航班資訊。春季天氣變化快速，天氣不確定性大，注意氣象署最新天氣資訊。