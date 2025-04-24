城鄉差距 兒童早療變晚療

衛福部去年七月起提供六歲以下幼兒六次免費兒童發展篩檢，立法委員林月琴昨在立院點出這項篩檢服務存在城鄉差距，不少偏遠地區並無篩檢院所，也未能提供篩檢後的聯合評估。早療通報人數持續增加，但聯合評估量能不足，「兒童早療變晚療」。

早期療育是兒童正常成長的重要關鍵，衛福部國健署於去年七月起，針對育有六歲以下幼兒的家長，提供六次篩檢服務，由專業醫師標準化篩檢工具，執行兒童發展篩檢。不過，上路迄今，全國篩檢率僅百分之四十六點二，偏鄉篩檢率更低，只有百分之四十點二。

林月琴說，目前全台有八十八處偏遠地區，其中十七處連一家篩檢院所都沒有；幼兒篩檢後如發現異常，須接受聯合評估，但在應提供服務的六十四處偏鄉地區中，目前仍有六處缺乏醫療資源，「偏鄉篩檢與聯評資源缺乏，有需求的家長只能往大醫院擠」。

早療通報人數不斷增加，但後續聯合評估量能不足，林月琴說，「兒童早療變晚療」，以每名幼童評估二至三次計算，一一二年通報人數為三萬四七八一人，如乘上二倍，聯合評估量至少需要六萬九五六二人次，但國健署估算，全國聯評量能一年僅四萬三九五七人次，明顯不足。

林月琴呼籲，政府盡快提升偏遠地區及社區型發展篩檢與聯評等量能，並提升幼兒專責醫師涵蓋率，將兒童發展篩檢教育訓練列為必修學分。再者，健保給付早療僅卅分鐘，衛福部應評估延長療育時間的可行性。

兒童發展篩檢須由兒科、家醫科醫師、幼兒專責醫師執行，衛福部表示，希望培育更多幼兒專責醫師，以補足偏鄉篩檢資源缺口。對此，國健署長吳昭軍表示，為鼓勵專責醫師投入篩檢，將與醫事司討論，研擬將兒童篩檢服務列入品質成效分數，提高誘因。