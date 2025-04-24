國光澄清 實驗鼠與疫苗生產無關

疫苗大廠國光生技潭子廠區去年傳出實驗鼠未依規定放在指定處所，恐有汙染產品疑慮。該公司緊急發布聲明，強調安置實驗動物的研發實驗室與公司藥品生產製造及品質管制作業場所不同，已針對此事向供應商溝通，並檢討內部動物接收流程，以確保不再發生類似情事。

國光生技副總經理兼發言人潘飛表示，實驗動物係由研發部門使用、負責，依照公司正常運作程序，實驗動物送到研發部門之後，隨即移到南投實驗動物專用房，不會放置於潭子廠區。這次事件與產品的生產、疫苗生產並無關係，大家不要因此產生擔心跟疑慮。

聲明指出，去年七月廿四至廿六日強颱凱米來襲，台中臨時宣布停止上班上課二天，以致實驗動物無法及時運回南投專用動物房，依規定採取臨時應變措施；安置之研發實驗室與公司藥品生產製造及品質管制（ＱＣ）作業場所不同，非屬藥品優良製造作業規範（ＧＭＰ）所規範之範圍。

二○二四年七月二十六日解除緊急狀況後，立即將所有動物安全運送並安置於南投的專用動物房，且這次所有實驗動物並未用於疫苗相關的實驗。事件後，公司再次檢視相關緊急應變計畫與執行流程，納入此次經驗進行強化，以確保未來應對類似突發狀況更為周全。

為何實驗動物出現於大樓入口處？國光生技聲明解釋，負責運送該批實驗動物的供應商，未能遵守雙方事先約定的時間送達，清晨六點半就將動物置於研發大樓一樓入口處。同仁上午七點上班後發現此情況，第一時間依循內部標準作業程序，檢查確認無虞後，移至符合規範的動物房內妥善安置。

潘飛強調，這次實驗動物事件與去年流感疫苗變色之間完全沒有關係，後者為針筒膠塞變質，非疫苗本身品質因素，判定為單一事件，和疫苗本身品質、本次事件無關。