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哆啦A夢6月來台 解鎖祕密道具

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，藤子・F・不二雄老師復刻工作室首度在台公開。圖／聯合數位文創提供
《100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展》6月來台，藤子・F・不二雄老師復刻工作室首度在台公開。圖／聯合數位文創提供

哆啦A夢要來台灣了！聯合數位文創宣布，「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」將於六月廿八日至十月六日，在台北華山文創園區展出，預售票廿八日開賣。展覽除展示多幅黑白、彩色手稿，還打造漫畫單行本封面牆，並復刻作者藤子・F・不二雄創造哆啦A夢的工作室。

有趣的是，此次還將解鎖哆啦A夢全新祕密道具「百分之百朋友召喚鈴」、超過一百個立體造型的哆啦A夢與朋友們，以及台灣前所未見十二米高巨型充氣哆啦A夢。

聯合數位文創表示，展場打造「百分之百微型劇院」，大螢幕獨家放映由日本團隊專為台灣展覽製作的原創短篇動畫；並透過鏡面打造空間延伸感的「無限哆啦A夢世界」，及結合3D光雕投影漫畫單行本的「大雄的互動漫畫閱讀房間」。另外還規畫台灣站展覽限定商品，如實用小物摺疊傘、玩偶鑰匙圈、展覽限定公仔、精美麻將組與潮流帽T等。

「100%哆啦A夢&FRIENDS巡迴特展」預售票將於四月廿八日在udn售票網（https://pse.is/7gauv4）、Klook搶先開放預售；五月五日起還將上市展覽限量特典套票、雙人紀念實體套票與好朋友套票等豐富組合，優惠僅到六月廿七日止。

哆啦A夢 文創 朋友

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