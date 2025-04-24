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詐騙、地震、關稅、股災…創世今年捐款驟減4千萬

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
創世全台安養約800位植物人，每月支出需四千萬元以上。圖/創世基金會提供
創世全台安養約800位植物人，每月支出需四千萬元以上。圖/創世基金會提供

近年詐騙集團以公益社福團體之名，行騙錢之實，已讓民眾對捐款卻步，再加上緬甸地震、美國對等關稅、股災又接踵而至，有社福團體指出，今年截至四月中，捐款已較去年同期銳減近四千萬，「比疫情時期更冷！」也有社團表示，雖近年事件後續效應還未顯現，但企業態度確實已轉為觀望。

創世基金會指出，今年截至四月中的捐款，較去年同期銳減近四千萬元，影響安養的八百名植物人一個月的服務經費。

不過，本月初爆發創世基隆分會有志工將多年來的中獎發票「暗槓」，被法官依侵占罪判刑，此一新聞是否也影響民眾捐贈意願？

創世表示，往年農曆年前是捐款旺季，今年從今年農曆年前開始一路衰退，不是只有四月初的發票事件曝光後才受影響。創世承認發票事件有影響，但不是唯一因素。

創世分析，各種管道捐款都直線下滑，其中以行動支付衰退五成最多，現金及劃撥則減少約兩成，連原本穩定的定期定額，也接獲不少民眾來電取消或到期不再續捐。

此外，也有其他社福團體透露，因美國關稅暫緩九十天，許多進出口不確定性很高，近期確實感受到企業對捐款的態度轉為觀望，有些社福團體也已經開始預防性刪減活動開支。

至善基金會表示，近年來詐騙事件層出不窮，公益募款日益辛苦，尤其是定期定額捐款，從二○二一年至今，人數降了一成左右。

至善基金會也提到，經濟環境不穩定，原本占六成五的主要捐款青壯年族群重新分配資源，將大部分收入放在照顧自己及家庭；此外，受到超高齡社會影響，愈來愈多退休族，沒有主動收入時，對慈善募款也相對保守。

捐款 發票 詐騙集團

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