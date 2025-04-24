航空業永續燃料 國內產量恐不足

華航、長榮、星宇等三大國籍航空昨首次於國內添加永續航空燃料（ＳＡＦ），目標二○三○年於國際線使用ＳＡＦ達百分之五，但國內兩大供應商台塑、中油坦言，目前國內原料廢食用油（ＵＣＯ）不足，且作為航空燃油仍有法規要修正，未來勢必仍需仰賴進口。

過去國籍航空是利用新機交機時，在國外添加ＳＡＦ回台，昨天松山、高雄及桃園機場同步啟動ＳＡＦ試行計畫，未來國籍航空將能在國內添加ＳＡＦ飛航。

交通部民航局表示，目前國內ＳＡＦ燃油由台塑石化自產、中油進口，其中，中油也規畫明年第三季投入自產。

由於ＳＡＦ原料主要為廢食用油，但存在原料不足問題，台塑表示，台灣廢食用油總量很多，預計達十萬噸，但過去沒有ＳＡＦ產業，廢食用油多用於生質柴油，未來會想辦法爭取更多廢食用油進到ＳＡＦ系統。

中油表示，廢食用油面臨不足問題，已跟環境部溝通開放進口，目前還在協調中，由於現在自產產量不大，初步來源仍充足，但若長遠要朝百分之百自產方向規畫，可能就要考慮其他原料，並做可行性評估。

交通部長陳世凱說，航空業者首次於國內添加ＳＡＦ，象徵邁向二○五○淨零排放的里程碑，行政院已將ＳＡＦ列為我國減碳旗艦行動計畫之一，交通部也已成立跨部會工作平台。