兒童乘車死傷攀升 民團：安全座椅標準快接軌國際

根據交通部道安資訊平台統計，自一○九年至一一三年間，台灣兒童小客車乘車事故死傷人數年年上升，去年共造成一千三百餘人死傷，較五年前增加三成四。為此，靖娟文教基金會呼籲經濟部加速修訂安全座椅檢測標準，全面導入國際最新ECE R129規範。

靖娟文教基金會強調，目前國際已全面採用更嚴謹的ECE R129安全座椅標準，台灣卻仍沿用歐盟已淘汰的ECE R44規範，該標準僅依據體重與年齡分類，缺乏側撞測試，已無法因應現代交通事故的多樣型態與強度。

靖娟文教基金會還提到，以歐洲、日本等國為例，不僅早已全面採用ECE R129標準，納入側向碰撞測試，還改以兒童身高分類，精準對應各階段兒童乘坐需求。

靖娟基金會執行長許雅荏說，近來發現國際座椅標準已經有所改革，且已全面停止販售及生產舊版ECE R44規範的安全座椅，若台灣遲遲不修標準、不建置對應的實地檢測，未來這些新版座椅將無法順利進口，台灣的新生兒恐將面臨「無椅可用」的困境。

立委林月琴呼籲，經濟部應盡速導入R129標準，並明定所有進口與本地販售的安全座椅須通過國內測試，符合台灣環境與車型條件後才能上市販售。

立委蘇巧慧也說，以身高分類安全座椅不僅提升保護力，也能保障台灣本地產業技術，跟上國際趨勢。台灣玩具暨孕嬰童用品工業同業公會副理事長郭時杰說，政府應盡速制定與R129一致的新CNS標準，並升級安全檢測設備。

經濟部標準檢驗局簡任技正陳榮富表示，國際標準已改為R129，對修法樂觀其成，也已經開始著手規畫修訂，希望今年底前完成相關規範，也會跟業者討論緩衝期等議題。