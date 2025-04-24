5個月7起 台鐵調車事故2天才通報

台鐵自去年十二月起，五個月內發生七次調車事故，花蓮機務段廿日調車時，疑似駕駛操作控速不當，且未依照ＳＯＰ執行，調車單機撞上ＥＭＵ三○○○新自強號，且第一時間未通報，拖到廿二日因列車檢查時才向上通報。台鐵坦言，初步調查有路線木枕、調車引導和駕駛不當等問題，會加強訓練並全面檢討。

交通部長陳世凱坦言台鐵文化要大力檢討，未來會嚴格要求台鐵員工落實ＳＯＰ，並要求台鐵，該嚴懲就嚴懲，不能像過去幾次事件，內部懲處均不明確。

另外，陳世凱也說，駕駛室安裝監控應落實，雖然工會反對，但仍認為要做，後續會去進一步要求落實，目前北捷、一般公車都有，台鐵也要為了建立安全文化設立。之後會與工會多溝通，這不僅是為保護行車安全，也要保護乘客及台鐵員工，工會應給予支持，盼今年能落實。

台鐵企業工會理事長童世哲說，交通部目前尚未與工會溝通，對於駕駛室設立監視器，由於涉及駕駛隱私問題，目前仍持反對意見；至於五個月內發生七起調車事故，童世哲僅說，目前運安處已進行調查，後續會有懲處。

台鐵花蓮機務段四月廿日發生調車事故，一輛Ｒ一六九調車單機進行聯掛作業時，因駕駛操作控速不當，雖維持速限廿五公里內速度，但根據ＳＯＰ標準作業，應該一度停車再行駛，但駕駛疑似分神，並未停車，導致以十多公里速度撞上停在洗車線的ＥＭＵ三○○○型新自強號。

意外發生後，因列車外觀沒有受損，第一時間並未通報，但隔天相關單位進行內部調查，列車檢查時，發現ＥＭＵ三○○○型連結器緩衝裝置受損且漏油，廿二日才正式向上通報，而這已是自去年十二月起，五個月來第七起調車事故。

交通部政務次長、台鐵代理董事長伍勝園表示，台鐵公司目前確實有很多需要改善的地方，尤其是在安全文化上，需要加強。

五個月內發生七起調車事故確實太誇張，強調該鞭策的絕不會護短，該名駕駛已暫停調車業務，並進行訓練及調查，待運安處調查結果出爐後，再依結論進一步懲處。

台鐵補充，司機員原本就有不依循ＳＯＰ的記點淘汰制度，累積滿七點將不得進行行車業務，ＳＯＰ遵循部分，也會加強司機員訓練。這起事故發生後，花蓮機務段也針對司機員沒有按照ＳＯＰ立即檢討，後續將加強訓練及考核。