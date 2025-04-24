健康主題館／健康環保蔬食3套餐 北榮端上桌

近年健康蔬食風潮席捲全球，不僅節能減碳，還能改善身體健康。台北榮總致力推動節能減碳措施，首先從院內員工餐及病人飲食做起，每周提供蔬食餐點，更設計出營養健康均衡的三套蔬食餐點，包括一套中式餐、二套異國餐，每套餐含蛋白質70公克以上，膳食纖維至少25公克，讓人享受美食時，也能兼顧健康。

台北榮總營養部主任曾芬玲表示，健康環保蔬食套餐設計為不含任何肉類，使用碳排較低的雞蛋、豆腐、牛奶及其製品，以番茄、芹菜、九層塔、洋蔥、薑、蒜等食材增加風味，並考量成年國人體型，每公斤熱量需求約25至30大卡，特別設計1800大卡左右套餐，膳食纖維也達到國健署建議量每1000大卡14公克纖維。

北榮營養部營養師舒宜芳說，適量攝取蔬果有助降低慢性病風險。依「EAT-Lancet」委員會指出，植物為主的飲食型態每年可預防約1100萬名成人死亡，研究也證實，蔬食飲食可降低心血管疾病、癌症、肥胖、血脂肪等，增加纖維攝取可改善腸胃道疾病，如便祕、預防憩室症及腸道癌症等。

曾芬玲說，套餐內容選擇高纖主食，如紅藜麥飯、紫米飯、芝麻饅頭、全麥土司及雜糧餐包；蛋白質來源除了毛豆、豆包、豆腐、豆漿外，還有雞蛋、牛奶、優格、起司等，免除國人擔心蔬食的蛋白質不足疑慮。

套餐中有豐富蔬果，如青花菜、龍鬚菜、高麗菜、胡蘿蔔、番茄、蘆筍、黃豆芽、紫甘藍、櫛瓜、茄子、秋葵與各色甜椒，再佐以當令在地水果，以芹菜、九層塔、洋蔥等提味，不但顏色豐富、風味佳，也十分促進食欲。

蔬食3套餐

1 中式蔬食套餐

●早餐-雜糧芝麻饅頭、無糖堅果豆漿、水果

●午餐-高麗菜捲、塔香茄子、香菇水蓮、松柏長青，配紅藜飯及山藥胡蘿蔔湯，搭配水果

午餐－高麗菜捲、塔香茄子、香菇水蓮、松柏長青，配紅藜飯及山藥胡蘿蔔湯，搭配水果。記者沈能元／攝影

●晚餐-番茄雞蛋麵配燙青菜

晚餐－番茄雞蛋麵配燙青菜。記者沈能元／攝影

2 異國蔬食套餐 (I)

●早餐-五彩三明治、低脂奶

早餐－五彩三明治、低脂奶。記者沈能元／攝影

●午餐-壽司/飯糰/玉子燒、味噌蔬菜豆腐湯

午餐－壽司/飯糰/玉子燒、味噌蔬菜豆腐湯。記者沈能元／攝影

●晚餐-韓式拌飯（荷包蛋、韓式炒豆干、黑椒毛豆、涼拌小黃瓜、黃豆芽）配海帶芽湯及水果

晚餐-韓式拌飯（荷包蛋、韓式炒豆干、黑椒毛豆、涼拌小黃瓜、黃豆芽）配海帶芽湯及水果。記者沈能元／攝影

3 異國蔬食套餐 (II)

●早餐-田園青醬披薩配無糖優格

早餐-田園青醬披薩配無糖優格。記者沈能元／攝影

●午餐-西式蔬食套餐(西班牙烘蛋、炸豆腐佐匈牙利醬、芥末西芹、義式烤時蔬、全麥餐包及南瓜濃湯)配水果

午餐-西式蔬食套餐(西班牙烘蛋、炸豆腐佐匈牙利醬、芥末西芹、義式烤時蔬、全麥餐包及南瓜濃湯)配水果。記者沈能元／攝影

●晚餐-白醬義大利蝴蝶麵配水果