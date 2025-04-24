健康你我他／喜宴驚魂記 都怪老鼠石

停妥汽車，深深吸了一口氣後，憶起日前在手術室接受震石機的煎熬酷刑，禁不住打冷顫。

公司例行健檢報告顯示，我的左腎有結石，若結石滑落膀胱進入尿道，排出血尿應立即就醫。這是我罹患腎結石的「初登場」，果不其然，剛剛小解尿液血紅卻無痛感，遵醫囑馬上請假就醫，歷經40分鐘震波碎石機砰砰錘擊，先是微痛、燒燙，終至腰痠背痛，醫師在操控室發聲詢問「還好嗎？」我只能蒼白著臉，強顏頷首。

領藥時，心想著明天周末長官娶媳的婚禮還能趕上，真是幸運逃過一劫。沒想到好戲就在停妥汽車步入喜宴會場發生，當我遞呈禮金時，突然下腹一股劇痛，撕肝裂膽、天旋地轉，緊接著蜷縮顫抖倒地不起，周圍響起一陣錯愕，群情譁然，所有賓客慌亂成一團，眼見長官撥開人牆抱緊我問「怎麼了？說話。」我要他打119緊急送醫。

急診室候診走過病痛，就好像走過一段漫漫長夜，有時會覺得充滿無力感，有時會感受到一種未知的恐懼，好像一切都進入倒數計時，而我只能吞聲忍痛來面對這些無奈。

「是碎石滑落膀胱、排不乾淨，導致尿道灼痛。」主治醫師邊打止痛針邊提醒：多喝水、多排泄。護送就醫的長官笑罵打趣，遇水則發，貼心安慰隨侍在側的家人。怪我這粒老鼠「石」，真是壞粥，對長官好生抱歉。