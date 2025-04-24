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重症肌無力 生物製劑治療獲改善

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

原本擔任室內設計師的重症肌無力病友謝國榮，56歲時突然出現複視、眼皮下垂、口齒不清等症狀，不只難跟客戶討論案件，跟親友相處還要先說明「我不是在睡覺」，平常得靠貼膠帶把眼皮撐起來才能看到東西，藥物治療快10年效果不佳，直到半年前改採用生物製劑才獲得改善，目前已恢復七、八成。

重症肌無力可稱為肌無力，全台約有六千名患者，主要影響眼睛、四肢、吞嚥、呼吸等，多數患者初期僅有眼睛症狀，如大小眼、複視，但有3至5成會擴展到其他部位，導致口齒不清，甚至影響呼吸功能。

台灣神經免疫醫學會理事長、新光醫院副院長葉建宏指出，肌無力是自體免疫疾病，患者免疫系統異常產生抗體，錯誤攻擊神經肌肉傳導系統，導致肌肉無法正常運作，進而釀成肌肉無力等症狀，好發於在20歲至30歲女性及50歲以上男性。

葉建宏說，肌無力治療，隨著乙醯膽鹼酶抑制劑、類固醇、胸腺切除手術、血漿置換與免疫球蛋白等治療發展，死亡率降至3%以下，多數可獲控制。雖然肌無力不再是重症，但仍是「難症」，患者容易面臨「三失」，無法工作「失勞」、長期壓力「失志」，以及需要人照顧的「失能」。

有2成患者為「難治型重症肌無力」，即使歷經多種治療，病情仍反覆發作，其中逾50位患者頻繁進出急診，葉建宏說，這類患者對傳統療法反應不好，無法承受藥物副作用，病況惡化就須住院、插管，要新型醫療介入。

葉建宏說，國際已經有生物製劑獲准用於治療重症肌無力，可以改善病程、降低惡化風險、恢復生活功能，建議健保優先支持有迫切需求病友使用。

台灣肌無力症關懷協會理事長梁采葳說，重症肌無力雖無法根治，但透過合適藥物穩定控制，病友仍可維持正常生活，期盼政府看見「未被照顧的少數人」，將難治型重症肌無力患者納入健保治療的保護傘下。

健保 患者 死亡率

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