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明降雨趨緩！這日起雨區擴大且增強 下周一另波鋒面接力
明天降雨趨緩，但北部仍有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五、周六受到東北季風及華南雲雨區影響，雨區擴大且增強，全台有雨，且北部、宜花地區明顯降溫，周日雨勢趨緩，但下周一又有鋒面通過，各地雨勢增強，預計下周二才會轉乾。
黃恩鴻說，明（24日）鋒面持續影響，北部降雨機率高，有短暫陣雨或雷雨，中部有零星降雨，南部為多雲到晴的天氣；明晚起東北季風增強。
周五、周六（25、26日）東北季風加上華南雲雨區影響，雨區擴大且增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨，南部也有零星降雨，全台都有雨，尤其北部、東北部要留意較大雨勢。
周日（27日）東北季風減弱，水氣減少，但北部、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部為多雲時晴，午後山區有局部短暫陣雨。
下周一（28日）有另一波鋒面通過，東北季風增強，中部以北有短暫陣雨或雷雨，也須留意較大雨勢，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，南部也有零星降雨。
下周二、下周三（29、30日）環境轉乾，各地恢復穩定晴朗的天氣，多雲到晴，僅東半部、恆春半島有零星降雨，午後中南部山區也有零星降雨；下周四（5月1日）更乾，各地多雲到晴，僅花東有零星降雨，午後中南部山區有零星降雨。
溫度部分，黃恩鴻指出，明晚起東北季風增強，北部、宜花地區降溫，而周五、周六感受最涼，北部、宜花地區降溫最明顯，低溫20度，高溫降至23至25度，與近期30度高溫落差很大。
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