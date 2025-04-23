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舞動無分年齡專業 蘇威嘉為每個身體找舞台

中央社／ 台北23日電

舞動不分年齡，也不問是否專業或素人。驫舞劇場團長、編舞家蘇威嘉為作品找到最適合的表演者，引領他們探索身體、綻放姿態，讓每個人都有機會在舞台上被看見。

由於母親熱愛跳舞，家中又有親戚經營舞蹈教室，蘇威嘉在7歲那年，還懵懵懂懂，就穿上人生第一雙舞鞋。雖然起初對緊身褲感到彆扭，幸運的是，芭蕾啟蒙老師讓他知道可以快樂地轉圈、跳躍，犯錯也沒關係。在愉快包容的學習氛圍下，他逐漸確認，舞蹈是自己想全心投入、傾注熱情的領域。

就讀國立台灣藝術專科學校（今台藝大）期間，蘇威嘉收到許多老師的啟發，特別是教授吳素芬。畢業後，2004年他與舞者陳武康、周書毅等人共同創辦驫舞劇場。

目前任教於台藝大之外，蘇威嘉持續創作、演出，並積極進行跨界合作，曾擔任香港導演林奕華、表演工作坊、台南人劇團等劇場作品的肢體指導，也參與編舞多場大型活動，包括台北聽障奧運、世界大學運動會，及即將登場的世界壯年運動會，足跡橫跨劇場與國際舞台。

蘇威嘉接受中央社記者專訪直率坦言，自己是「非典型舞者身材」的表演者、編舞者，甚至還是個「斜槓壯年」，一路走來感謝許多貴人的相助與提攜，讓他被看見、被相信。

因此，在他的創作系統裡，沒有標準的對錯答案，只為作品找到最合適的表演者和方式。他相信，只要用心、願意練習，每個人都能展現屬於自己的姿態。

蘇威嘉也認為，其實沒有真正「肢體不靈活」的人，遇到緊急事件，大家普遍會即刻反應。因此，除了不可抗力的疾病之外，所有人都有潛力，差別在於是否找到合適的運動並實踐練習。

自2016年擔任國家兩廳院駐館藝術家後，他開始投入一系列樂齡工作坊，陪伴長輩探索自己的肢體。不僅開設「樂齡小學校」，讓參與者體驗舞動的樂趣，也曾在他的十年編舞計畫中，推出邀請近百位樂齡素人共舞、探索身體嶄新可能性的「自由步─搖擺歲月」。

在排練過程中，他會鼓勵樂齡舞者在適度範圍內「為難自己」，從中認識身體的潛能，有時甚至會嚴格雕琢每個動作。當排練助理擔心對長輩太過嚴苛時，長輩們反而興奮地說：「老師對我們很嚴格，有點開心！他是把我們當專業舞者訓練，而不是當長輩看待。」

蘇威嘉提及，他的美國恩師、現代芭蕾編舞家艾略特・費爾德（Eliot Feld）曾在紐約創辦免費芭蕾學校，邀請經濟條件不佳的孩子來學舞。目標不在於培養頂尖表演者，而是希望這些孩子接觸過美好的事物後，也許能少一分誤入歧途的可能性。

分享美好，也是蘇威嘉近年切身感受的喜悅。「我很幸運，能把我喜歡的舞蹈變成專業與職業。當年紀漸長，還有能力將這份熱愛傳遞給更多人。」他說，年輕時跳舞像是追求自我實現，而現在，希望能幫助更多人透過身體找到自己。

劇場 運動 長輩

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