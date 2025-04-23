影／桃園肺癌篩4萬人中233人確診 92%可延長餘命11年、優於新冠

桃園市長張善政今天下午出席桃園市肺癌公費篩檢兩周年成果發表會，肯定18家醫院協助市府，投入肺癌低劑量（LDCT ）公費篩，強調即使市府提供及補助智慧辨識系統設備，但是最後還是要由醫師團隊做精準的判讀，共同建立堅實的肺癌篩檢防線，讓肺癌在桃園無所遁形。

台灣篩檢學會受衛生局委託分析成果，理事長許辰陽現場分析報告指出，桃園市LDCT公費篩從前年3月1日至今年2月28日，共篩檢4萬1871高風險族群，影像異常3107人，確診233人，其中92%是0期至1期，屬於及早治療能痊癒者，從另一個角度看，也等於降低晚期肺癌發生風險率達78%，延長個案平均餘命11年，遠超過新冠疫情，而且增加經濟生產5億元，市府照顧市民健康時，相當於投資1元賺回，包括健保省下可觀的支出。

桃園市政顧問台大學公共衛生學院教授陳秀熙指出，參與市府LDCT公費篩檢工作很有意義，現在國際上做這方面研究的國家，都知道桃園市有做這方面大範圍的篩檢，累積數據和經驗，給了公衛研究很多支撐及佐證。

成果展下午在市府綜合會議廳舉行，活動一開始由桃園市醫事放射師公會理監事8位成員演唱鳳飛飛「掌聲響起」，理事長林育駿感性指出，鳳飛飛因肺癌病逝，公會認為那個年代如果就有LDCT公費篩檢，大家或許就有更多的時間能聽到她更多的歌聲。

桃園LDCT推手副市長王明鉅回應醫事放射師公會「掌聲響起」的表演，表示2011年他還是台大副院長，有同事送他很鳳飛飛演唱會的票，當時是難得的票，也是他第一次準備聽現場演唱會，結果不知道為什麼突然宣布取消，隔年就就傳出鳳飛飛病逝的消息。

王明鉅指出，肺癌排全國及桃園10大癌症死因第一位，市長上任後，2023年初由他邀集18家醫院，計畫推動低劑量電腦斷層肺癌篩檢，歷經兩年，至今年2月底完成4萬1871人篩檢，原先的預訂目標是完成更多人篩檢，未來會持續推動，設法提高篩檢意願，早發現、及早治療，讓居住在桃園的市民朋友活得更健康。

衛生局說明，桃園市率全國之先自2023年3月1日起，擴大針對40 歲以上且設籍桃園，具有菸品暴露、疾病史或家族史、職業暴露及空污及油煙等4大高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層肺癌篩檢，至今已經從4萬多位篩檢者中，找出233案確診肺癌，這些個案不只代表233位民眾的性命，更代表233個家庭。

衛生局表示，肺癌為桃園市癌症死亡率第1位，發生率第3位，目前第1期肺癌5年存活率達9成，到了第2期約6成，第3期則下降到約3成，但如果延誤治療到第4期才就醫，5年存活率就僅剩1成。早期篩檢，有助於及早診治降低死亡率及節省後續治療費用。

統計這兩年桃園市擴大肺癌篩檢，確診肺癌的個案有92%屬於早期癌症（第0期和1期肺癌），顯現低劑量電腦斷層掃描在早期癌症偵測的重要；此外，分析確診個案中，以10年內有乳癌病史者罹患肺癌比率1.64%為最高，其次為具有肺癌家族史及警消外勤人員罹患率皆為0.72%，長期暴露於烹煮油煙（≥10年）者為0.70%。