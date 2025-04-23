5月3日發炎性腸道病友活動 邀你重燃腸道健康希望

高脂高糖的西式飲食席捲餐桌，衛生進步也讓腸道免疫少了磨練，發炎性腸道疾病（IBD）患者正逐年激增。潰瘍性大腸炎與克隆氏症帶來的慢性腸道炎症，讓病友們長期與腹痛、腹瀉、疲憊抗爭，更在反覆發作的陰影下承擔無盡的心理壓力。

為了讓病友不再孤單，台灣腸治久安協會成立，並推出專屬網站（www.ibdpg.tw），提供專業知識與心靈支持，幫助病友與家屬掌握疾病管理，找回飲食的常軌及生活的希望。為響應5月19日「世界發炎性腸道疾病日」，台灣腸治久安協會將於5月3日（周六）舉辦IBD病友會，以知識、互動與溫暖，點燃病友對未來的信心，並使腸胃能長治久安。

活動主題為「『炎』歸正傳，正視疾病，邁向順腸人生」，結合專業講座與趣味互動，讓參與者在輕鬆氛圍中收穫健康與力量。活動內容包括：專業醫師講座：權威醫師親臨現場，分享IBD最新治療趨勢，解答您的疑惑，並提供實用生活建議，助您從容面對疾病挑戰。

還有懷舊衛教闖關：以懷舊主題打造的互動遊戲，讓病友與家屬在歡笑中學習疾病管理知識，寓教於樂，輕鬆學會健康秘訣。

●「炎」歸正傳，正視疾病，邁向順腸人生

時間：2025年5月3日（周六）

地點：台大景福招待所（台北市中正區公園路15-2號，捷運台大醫院站步行約6分鐘）

報名連結：https://forms.gle/R8ThQNnQEAG4LMxn6