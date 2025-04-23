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甩肉90公斤！伙食費曾是別人3倍 三總幫他從178⭢88公斤

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
53歲林先生曾重達178公斤，在三總團隊幫助下，順利甩掉90公斤。圖為三總減重代謝手術暨體重管理中心團隊與個案合影。記者賴昀岫／攝影
53歲林先生曾重達178公斤，在三總團隊幫助下，順利甩掉90公斤。圖為三總減重代謝手術暨體重管理中心團隊與個案合影。記者賴昀岫／攝影

「我原本一餐要吃別人三餐的量」，53歲的林先生體重曾高達178公斤，因身體一直發出想吃東西的訊號，別人一個月伙食費5千元，他需要1.5萬元。最近在三總減重團隊幫助下，順利甩掉90公斤，荷包不再瘦巴巴。醫師指出，看到病人成功減重，除了變帥變美，更欣慰的是共病得到控制，甚至原先需打胰島素，連口服藥都不用吃了。

三總減重代謝手術暨體重管理中心主治醫師陳宣位表示，世界衛生組織（WHO）指出，肥胖與第二型糖尿病、心血管疾病、癌症等慢性疾病高度相關，已成全球公共衛生的重大挑戰。三總減重中心以「跨團隊、全照護」，導入多專科協作模式，提供飲食、運動、藥物、內視鏡與手術等介入策略，並推行醫病共享決策，提升治療依從性與長期療效。  

三總減重代謝暨體重管理中心主任徐國峯說，很多人認為肥胖是「好吃懶做」，但其實是荷爾蒙受影響，刺激身體一直想進食。林先生就是這類個案，他過去體重曾重達178公斤，每走10公尺就需要停下來2至3次，一餐分量等於別人三餐，體重減為88公斤後，「吃東西速度變慢，但走路變快了」。

還有一位個案原本體重201公斤、BMI70，接受縮胃及腸繞道手術後一個半月，體重降為150公斤。徐國峯說，團隊給予患者術前、術中、術後的營養衛教，幫助他更快適應術後腸胃道改變、調整飲食內容。

過去曾173公分的30歲男性，初診時高達180公斤、BMI60.1，合併糖尿病、高血壓、高血脂、重度脂肪肝及重度睡眠呼吸中止症。在醫療團隊幫助下，除生活形態控制等，也接受縮胃與胃繞道手術，體重在15個月後降至80公斤，BMI改善至26.7，體重減輕達100公斤。

徐國峯說，很多病患後續都變帥、變美，但他更振奮的是，「他們的多項共病症狀幾乎完全緩解」，包括血糖回穩，血壓與血脂皆恢復正常，脂肪肝由重度改善為輕微，且已無睡眠呼吸中止症狀，生活品質顯著提升。  

徐國峯表示，在實行減重代謝手術的病患中，所有病患在一年內可減去多餘體重的70%至80%以上、糖尿病緩解率可達九成、高血壓和高血脂緩解率約七成、重度呼吸中止症改善八成、脂肪肝改善近百分百。他提醒，術前需由醫師評估適合的手術方式，術後也需配合醫囑及定期回診，並建立良好飲食與運動習慣，維持健康與體態。

徐國峯說，若肥胖性病患已達減重手術標準，減重速度有一定比率，一般而言，術後一個月降低總體重10%、3個月20%、半年30%；針對過重或輕度肥胖，採用飲食或運動的減重方式，基本上一個月不超過總體重的2%，使用極端方式容易復胖。

手術 減重 體重

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