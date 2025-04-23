鋒面影響計畫 紙風車宣布延到暑假看「燈怪」

紙風車劇團全新客家親子劇「燈怪」，原訂4月26及27日在兩廳院藝文廣場免費戶外演出，因氣象報告宣布今天起北部將受鋒面影響，為確保觀眾與演職人員安全，紙風車劇團宣布延到暑假演出。

紙風車劇團團長任建誠表示，因為紙風車劇團的觀眾大多是小朋友，面對極端氣候帶來的劇烈天氣變化，紙風車一直是以最嚴謹的態度來因應，「當看到天氣預報顯示這波鋒面可能帶來強降雨、雷擊等，雖然延期會讓孩子們失望，但孩子的安全還是擺在第一考量。」。

根據紙風車劇團今天發布的新聞資料，紙風車劇團與客委會知道許多孩子期待已久，也有來自全國各地的家長第一時間已經安排了住宿行程，但幾經長考，紙風車劇團還是決定延期，「請原諒劇團這樣的決定，但請讓我們一起相信，越發美好的事物，總會歷經波折，一切都會是最好的安排。」

紙風車劇團已經與兩廳院協調場地檔期，確定延期至7月19日及20日晚間免費戶外演出「燈怪」。