快訊

聚餐結束出車禍「同事撞同事」1死2傷皆西堤員工 王品回應了

國民黨贏了！中興山莊土地遭黨產會追徵32億元 判決撤銷處分

川普考慮大幅削減對陸關稅 某些品項下調逾一半「可能幅度曝光」

灃食基金會推桌遊 餐桌日常認識永續

中央社／ 台北23日電

灃食公益飲食文化教育基金會今年推出新的桌遊「平衡地球美食家」，陸續前往22所學校推廣，模擬日常生活的採買選擇，進而認識碳足跡、當季飲食等觀念。

灃食基金會今天發布新聞稿，副執行長葉俊甫表示，今年度的桌遊活動吸引300餘所學校申請，最後選定22校，歷經2個月的活動，鼓勵學子從日常飲食實踐永續生活。

灃食新開發的桌遊「平衡地球美食家」，利用大富翁遊戲概念，模擬購買食材，認識來源不同食材會產生的碳足跡，並融合環境事件，思考如何在日常中做出更友善環境的決定。

葉俊甫舉例，桌遊事件卡融合現實場景，例如遇到豬瘟時，所有豬肉類食物必須回收，讓玩家損失慘重，同時也思考遇到災害時，食材選擇變少，要怎樣吃才能更永續。

灃食也和臺灣吧（Taiwan Bar）合作，打造出的兩支永續主題動畫，比較牛肉、豬肉、黃豆等食材所產生的碳足跡差異，並思考食物生產過程與環境的關係，歡迎對飲食議題有興趣的教師或家長運用，作為討論永續議題的多元教材。

碳足跡 豬肉 食材

延伸閱讀

嘉義桌遊店員消費糾紛遭砍 為友人出頭...2男揮刀後逃逸被逮

嘉縣朴子桌遊店員遭人劃傷 警方查緝2嫌到案

豬肉有綠光「壞掉了？」 物理老師解答：證明老闆食材好

嘉縣桌遊館男子遭砍傷 警調查原因中

相關新聞

明降雨趨緩！這日起雨區擴大且增強 下周一另波鋒面接力

明天降雨趨緩，但北部仍有短暫陣雨或雷雨，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，周五、周六受到東北季風及華南雲雨區影響，雨區擴大且增...

人熊衝突怎解 《未完的旅程》作者周日談黑熊教我們的事

最近一隻頻繁入侵花蓮卓溪部落的台灣黑熊，前後吃了5隻狗，更出現作勢攻擊人的行為，遭到林業保育署巡山員開槍，不幸身亡，引發...

國光生技稽查結果出爐 食藥揪4大缺失限期一周改善

疫苗大廠國光生技遭爆，有員工將老鼠放在實驗室，可能汙染疫苗，業者今天回應兩個區域彼此無關；衛福部食藥署今天前往稽查，發現...

影／女主管重訓欲除背痛卻未改善 用中醫對症下藥改善了

彰化縣一名年近40的公司女主管常去健身重訓，希望提升核心肌群肌力，以改善背痛問題，沒想到愈練愈痛，痛到每天要吃止痛藥和安...

影／桃園肺癌篩4萬人中233人確診 92%可延長餘命11年、優於新冠

桃園市長張善政今天下午出席桃園市肺癌公費篩檢兩周年成果發表會，肯定18家醫院協助市府，投入肺癌低劑量（LDCT ）公費篩...

5月3日發炎性腸道病友活動 邀你重燃腸道健康希望

高脂高糖的西式飲食席捲餐桌，衛生進步也讓腸道免疫少了磨練，發炎性腸道疾病（IBD）患者正逐年激增。潰瘍性大腸炎與克隆氏症...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。