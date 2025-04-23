灃食基金會推桌遊 餐桌日常認識永續

灃食公益飲食文化教育基金會今年推出新的桌遊「平衡地球美食家」，陸續前往22所學校推廣，模擬日常生活的採買選擇，進而認識碳足跡、當季飲食等觀念。

灃食基金會今天發布新聞稿，副執行長葉俊甫表示，今年度的桌遊活動吸引300餘所學校申請，最後選定22校，歷經2個月的活動，鼓勵學子從日常飲食實踐永續生活。

灃食新開發的桌遊「平衡地球美食家」，利用大富翁遊戲概念，模擬購買食材，認識來源不同食材會產生的碳足跡，並融合環境事件，思考如何在日常中做出更友善環境的決定。

葉俊甫舉例，桌遊事件卡融合現實場景，例如遇到豬瘟時，所有豬肉類食物必須回收，讓玩家損失慘重，同時也思考遇到災害時，食材選擇變少，要怎樣吃才能更永續。

灃食也和臺灣吧（Taiwan Bar）合作，打造出的兩支永續主題動畫，比較牛肉、豬肉、黃豆等食材所產生的碳足跡差異，並思考食物生產過程與環境的關係，歡迎對飲食議題有興趣的教師或家長運用，作為討論永續議題的多元教材。